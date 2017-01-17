Накануне старта шестого этапа Кубка мира по биатлону SPORT.TUT.BY заглянул в гости к мужской сборной Беларуси в отель Антхольца. Спортсмены с юмором рассказали, почему им не страшна «звездная болезнь» и по каким белорусским продуктам больше всего скучают за границей.



Сергей Бочарников, Владимир Чепелин и Максим Воробей. Фото: Дмитрий Комашко

В холле гостиницы, где расположилась белорусская команда, немноголюдно. Улыбкой и звонким немецким «Хало!» нас встречают работники ресепшен. Вслед за журналистами в отель забегает Федор Свобода — старший тренер женской сборной Беларуси. Несмотря на то что на часах почти 21.00, Федор Анатольевич погружен в работу.

В лобби неспешно прогуливаются представители словацкой команды, которых легко распознать по экипировке. Вскоре на крыльце появляются два атлетичных молодых человека в цветах российской сборной. Одним из них оказывается Антон Шипулин, который на английском с сочным русским акцентом спрашивает, где «рум намбэ 302». Лидер россиян с марлевой повязкой на лице пришел навестить приболевшую сестру Анастасию Кузьмину. Шипулин сворачивает в левое крыло гостиницы, а я направляюсь в правое — к белорусским биатлонистам.

«В Швеции и Финляндии ненатуральная картошка, если сравнивать ее с нашей»

На пороге в апартаменты мужской сборной встречаю недавнего триумфатора Эстерсунда Владимира Чепелина, который в номере выполняет упражнения под руководством тренера Сергея Некрасова. Мужская команда занимает пространство из трех компактных комнат, в каждой из которых живут по два спортсмена.

— Соседей по комнате выбираем по гороскопу, — с ходу юморит Сергей Бочарников. — Вы присаживайтесь, где нравится. Белорусские журналисты редко приезжают к нам на Кубок мира.

Парни кучкуются в одной из комнат. Говорят, отбой обычно в 23.00, поэтому есть время на веселую беседу.



Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. Фото: Дмитрий Комашко

— У нас тут хорошие условия: вкусная еда, комфортное жилье — жаловаться не на что. Скучаем, конечно, по родным: виделись с ними в последний раз на католическое Рождество. В следующий раз поедем домой только в отпуск. Спортсмены из стран Западной Европы — Австрии, Италии, Германии — могут между этапами гонять домой на пару дней, а расстояние от Антхольца до Беларуси — почти 2 тысячи километров, — объясняет Максим Воробей.

Хотя во время соревнований спортсменов кормят вкусно, ребята все равно тоскуют по белорусским продуктам:

— В Швеции и Финляндии ненатуральная картошка, если сравнивать ее с нашей. Не зря Бьорндален хвалил белорусские продукты. В Европе почти нет настоящих супов — только легкие бульончики. Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт, — рассказывает Роман Елетнов.

«У нас не такие бюджеты, как у БАТЭ или хоккейного „Динамо“. Питаемся тем, что предлагают в гостиницах»

Команда постоянно питается в отелях: начинает утро со стандартного шведского стола и затем по расписанию приходит на обед и ужин.

— У нас не такие бюджеты, как у БАТЭ или хоккейного «Динамо». Так что едим то, что предлагают в гостиницах. Если бы в номерах была кухня, без проблем бы сами готовили: у каждого есть фирменное блюдо — паста карбонара, супы, макароны по-флотски.

Мужская и женская сборные живут в одной гостинице, но работают они по разным графикам.

— Периодически видимся с девчонками из сборной, смотрим их гонки, но только по телевизору. Стараемся как можно меньше бывать на холоде, чтобы не заболеть. У нас для простуженных есть даже отдельная комната — своеобразный изолятор, — вводит в курс Дмитрий Абашев.



Владимир Чепелин и Дмитрий Абашев. Фото: Дмитрий Комашко

Родственники и друзья редко приезжают на гонки Кубка мира — очень уж далеко от Беларуси. На всех парни вспоминают единственный визит друзей Владимира Чепелина в Оберхоф.

— Мои друзья живут в Германии, поэтому им такое путешествие не составило труда. Я бы посоветовал любителям биатлона приезжать на чешский, итальянский или немецкие этапы: там всегда много фанатов и царит очень классная атмосфера. А вот в Контиолахти и Эстерсунде совсем скучно — отдаленные населенные пункты, куда почти не приезжают болельщики, — рассуждает Чепелин.

«Болельщики редко подходят с просьбой сфотографироваться»

При упоминании медального успеха в индивидуальной гонке на старте сезона Чепелин скромно улыбается:

— В этом не было ничего особенного. Ребята пожали руку, посидели со сборной за чаем с тортиком. Никаких больших празднований. У нас в команде нет лидера или капитана. Я дольше других выступаю на Кубке мира, но это не значит, что я здесь главный. Не выбираем лучшего после каждого этапа или гонки, как это делают хоккеисты минского «Динамо», передавая шутовской колпак или милицейскую фуражку.

Биатлонисты шутят, что в некомандных видах спорта лучшего не то что не чествуют, а перестают с ним разговаривать. Правда, затем все дружно смеются. Атмосфера во время разговора показывает микроклимат в белорусской команде — парни подкалывают друг друга, с юмором вспоминают совместные переезды и приключения.



Владимир Чепелин. Фото: IBU

Мужчины сходятся во мнении: этап в «Раубичах» в январе или феврале отлично вписался бы в календарь Кубка мира.

— Это дало бы шанс нашим болельщикам вживую наслаждаться биатлоном. На европейские этапы приезжают только самые ярые фанаты. Конечно, чувствуем их поддержку — особенно, когда замечаем вдоль трассы огромные красно-зеленые флаги. Но после гонок как-то не общаемся с болельщиками: они редко подходят с просьбой сфотографироваться. Не такие мы знаменитые: наверное, даже наших сервисменов чаще узнают, — смеются биатлонисты.

На пути к выходу из отеля в узком коридоре сталкиваюсь с бывшим старшим тренером женской сборной Беларуси Альфредом Эдером. Австриец крепко пожимает руку: «Добро пожаловать в Антхольц».