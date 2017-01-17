За прошлый год около 25 тысяч автомобилистов задержаны за вождение в нетрезвом виде, еще 1424 автомобилиста попались за рулем пьяными повторно. Такие данные AUTO.TUT.BY озвучили в ГАИ МВД.



Фото: Иван Яриванович

В ГАИ Беларуси подвели предварительные итоги за 2016 год по водителям, задержанным в состоянии алкогольного опьянения. Так, за прошедший год 25 004 пьяных водителя задержали по статье КоАП 18.16 — эти люди попались в поле зрения милиции впервые. Для сравнения, в 2015 году их было 28 283 человека, то есть есть на 11% больше, чем в 2016-м году.

Статья 18.16 КоАП РБ. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

Кроме этого, милиция задержала 1424 «повторника», который привлекли к ответственности по статье 317 УК РБ. В 2015 году их было на 413 человек больше.

Статья 317 УК РБ. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

По статистике, пьяные водители совершили 364 ДТП (-26,8% по отношению к 2015 году), в которых погибло 79 человек и 413 ранено (-36,3% и -30%, соответственно, по отношению к 2015 году).

В пресс-службе ведомства сообщили, что около 12% «пьяных» задержаний произошло по сообщениям очевидцев в службу «102».

— Люди стали более сознательными и это очень радует. Теперь звонок в «102» не расценивается как «сдать и подставить» выпившего водителя, а как — спасти чьи-то жизни. Поэтому в 2017 году мы решили провести под девизом: «Останови беду — позвони 102!». Надеемся, что ответственных людей у нас станет еще больше, а значит на дорогах будет безопаснее, — сказали в УГАИ МВД Беларуси.