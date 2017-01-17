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Хозяин дискаунтеров "Остров чистоты" снова продает облигации. Теперь в рублях под 25% годовых
«Фабрика Ромакс»
Это уже второй выход производителя парфюмерии и косметики на белорусский рынок ценных бумаг. Напомним, в декабре
«Как и в первый раз, компания выпустила дисконтные облигации, приобрести которые можно ниже номинальной стоимости, а погасить, спустя год, — ровно по номиналу, который составляет 200 рублей, — рассказывает представитель „ВестБизнесГрупп“ — организатора выпуска ценных бумаг. — В первый день цена одной облигации равна 160,09 копеек».
Всего планируется реализовать 1500 ценных бумаг.
Фабрика «Ромакс» работает на рынке с 1998 года. Стоимость чистых активов компании на 1 октября 2016 года, согласно проспекту эмиссии, составила 1,3 миллиона новых рублей, чистая прибыль составила 1,4 миллиона рублей, дебиторская — задолженность — 1,6 миллиона, кредиторская задолженность — 2,3 миллиона.
За компанией не числится просроченной задолженности по платежам в бюджет. Среднесписочная численность работников на 1 января 2016 года составляла 94 человека (для сравнения — в 2015 году было 44).
Почти 97% выпускаемой продукции (речь в первую очередь о бытовой химии и косметике) компания реализует на внутреннем рынке.
В планах у компании в первую очередь значится усиление позиции как производителя средств бытовой химии и бумажных изделий хозяйственного назначения. Согласно планам развития компания планирует в наступившем году увеличить чистую прибыль до 1,9 миллиона рублей, а в 2019 — до 2,9 миллиона.
В качестве источников финансирования рассматриваются собственные и заемные средства, в том числе и получаемые в результате размещения облигаций.
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Планируется продать 1500 облигаций, номинальная стоимость каждой - 200 рублей.
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