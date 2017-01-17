«Фабрика Ромакс» вышла на рынок с облигациями в белорусских рублях. Компания известна широкому потребителю благодаря тому, что входит в один холдинг с сетью дискаунтеров «Остров чистоты». Ценные бумаги с доходностью в 25% годовых могут приобрести как население, так и юридические лица. Срок обращения — один год, но покупатели могут погасить бумаги уже через полгода.



Фото с сайта ostrov-chistoty.by

ООО «Фабрика Ромакс» входит в группу компаний «Ромакс». В нее также входят импортер парфюмерии, косметики и средств бытовой химии ООО «Торговая компания «Ромакс», ООО «ЗападХимТорг», которое более известно как сеть дискаунтеров «Остров чистоты», а также транспортная компания — филиал № 1 ООО «Производственная компания «Ромакс».

Это уже второй выход производителя парфюмерии и косметики на белорусский рынок ценных бумаг. Напомним, в декабре вышли облигации в валюте, объем в 500 тысяч долларов был распродан за 3 дня. Срок обращения также составляет один год.

«Как и в первый раз, компания выпустила дисконтные облигации, приобрести которые можно ниже номинальной стоимости, а погасить, спустя год, — ровно по номиналу, который составляет 200 рублей, — рассказывает представитель „ВестБизнесГрупп“ — организатора выпуска ценных бумаг. — В первый день цена одной облигации равна 160,09 копеек».

Всего планируется реализовать 1500 ценных бумаг.

Фабрика «Ромакс» работает на рынке с 1998 года. Стоимость чистых активов компании на 1 октября 2016 года, согласно проспекту эмиссии, составила 1,3 миллиона новых рублей, чистая прибыль составила 1,4 миллиона рублей, дебиторская — задолженность — 1,6 миллиона, кредиторская задолженность — 2,3 миллиона.

За компанией не числится просроченной задолженности по платежам в бюджет. Среднесписочная численность работников на 1 января 2016 года составляла 94 человека (для сравнения — в 2015 году было 44).

Почти 97% выпускаемой продукции (речь в первую очередь о бытовой химии и косметике) компания реализует на внутреннем рынке.

В планах у компании в первую очередь значится усиление позиции как производителя средств бытовой химии и бумажных изделий хозяйственного назначения. Согласно планам развития компания планирует в наступившем году увеличить чистую прибыль до 1,9 миллиона рублей, а в 2019 — до 2,9 миллиона.

В качестве источников финансирования рассматриваются собственные и заемные средства, в том числе и получаемые в результате размещения облигаций.