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Белорусские гандболисты сыграют сегодня на чемпионате мира с Германией

18.01.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по гандболу проводит сегодня четвертый матч на групповом этапе чемпионата мира во Франции.


France Handball

Наш сегодняшний соперник — команда Германии — является одним из фаворитов чемпионата мира. Немцы — действующие чемпионы Европы и бронзовые призеры Олимпиады в Рио.

В первых матчах Беларусь проиграла Чили (28:32), обыграла Саудовскую Аравию (29:26) и уступила Хорватии (25:31).

Германия же одержала три уверенные победы, поочередно одолев Венгрию (27:23), Чили (35:14) и Саудовскую Аравию (38:24).

После трех туров немцы лидируют в группе, а белорусы с двумя очками занимают четвертое место.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 19.45.

 
 
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Сборная Беларуси по гандболу проводит сегодня четвертый матч на групповом этапе чемпионата мира во Франции.

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