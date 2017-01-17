Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом Чеферин заявил в интервью ТАСС.

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время в качестве причины называются допинговые скандалы в российском спорте.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», — сказал Чеферин.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.