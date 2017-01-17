﻿﻿ Президент УЕФА не видит оснований отбирать у России ЧМ-2018. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент УЕФА не видит оснований отбирать у России ЧМ-2018

18.01.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом Чеферин заявил в интервью ТАСС.

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время в качестве причины называются допинговые скандалы в российском спорте.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», — сказал Чеферин.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Решение примут в течение 7 дней". Какими будут январские счета минчан за отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика