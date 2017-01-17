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"Решение примут в течение 7 дней". Какими будут январские счета минчан за отопление

18.01.2017 12:47 — Разное | Tut.by  
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На январь пришлось не только подорожание тарифов, но и сильные морозы. Какими будут счета за отопление у жителей столицы за первый месяц 2017 года, рассказал гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Смирнова, на уровне правительства сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы ограничить уровень оплаты за тепло в январе.

«Увеличение будет, но рассматривается вопрос, чтобы не было резкого скачка. Решение будет принято в течение 5−7 дней», — поясняет гендиректор.

Например, с минчан могут взять за отопление в январе только часть фактической суммы, а остальное добрать в апреле, когда большую часть месяца топить в квартирах уже не будут.

«Пока делаются расчеты, но такой пример был в 2006 году, когда правительство приняло соответствующее решение», — говорит Виталий Смирнов.

 
 
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На январь пришлось не только подорожание тарифов, но и сильные морозы.

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