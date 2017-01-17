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Новый микрорайон "Весенний" на месте частного сектора в Гродно: каким он будет?

18.01.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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В Гродно началось общественное обсуждение проекта застройки и благоустройства территории микрорайона «Весенний» в районе улиц Калиновского — Весенней. Если проект будет одобрен, весь частный сектор на площади 34 га пойдет под снос, в вместо 1500 жителей тут будет проживать в три раза больше горожан. Об этом сообщает блог Гродно s13.

Уже сейчас ознакомиться с проектом можно в вестибюле управления архитектуры и градостроительства горисполкома на площади Тызенгауза, 3 в рабочее время с 17 по 31 января.


В группе «Новый Гродно» появились эскизы планируемой застройки на участке, ограниченном многоэтажной застройкой по ул. Калиновского, с запада и юга — ул. Весенней, примыкающей к лесопарку Пышки, и планируемым продлением проспекта Строителей с выходом на Новый мост.

На сегодняшний день на данном участке находится усадебная застройка и две автостоянки, подлежащие сносу, а также детский сад санаторного типа на 144 места, который подлежит сохранению.


По проекту, существующую усадебную застройку (в частном секторе сегодня проживает 189 человек) и две автостоянки снесут. Вместо них построят многоквартирные дома от 3 до 9 этажей с площадками для игр и отдыха.

На пересечениях магистральных улиц предусмотрены торговые объекты с подземными паркингами двойного использования. В центре микрорайона предусмотрено строительство нового детского сада, объединенного с начальной школой и строительство средней школы с бассейном со стороны Коложского парка. Для связи с микрорайоном предусмотрен подземный переход.




Свои замечания и предложения по данному проекту можно присылать в письменной форме на адрес Гродненского горисполкома (пл. Ленина, 2/1, 230 023, г. Гродно) или на e-mail gorisp@gorod.grodno.by в те же сроки.

До 25 февраля станет известно решение городских властей относительно будущего частного сектора в пределах улиц Весенней и Калиновского.


 
Теги: Гродно
 
 
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Если проект будет одобрен, весь частный сектор на площади 34 га пойдет под снос, в вместо 1500 жителей тут будет проживать в три раза больше горожан.

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