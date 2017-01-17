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Жителя Жабинки будут судить за введение смертельной "дозы" знакомому

18.01.2017 13:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 18 янв – Sputnik. Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Жабинки, подозреваемого во введении знакомому смертельной дозы наркотика, направлено в суд, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Жителя Жабинки будут судить за введение смертельной "дозы" знакомому
© flickr.com/ kevinkarnsfamily
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Инцидент произошел 1 мая прошлого года: трое жителей Жабинки отправились на такси в Брест, в одном из дворов города они купили шприцы с наркотиками – морфином, кодеином и тебаином. Мужчина сначала сделал укол себе, а затем 48-летнему знакомому, которому впоследствии стало плохо. Пассажиры такси оставили знакомого в парке и скрылись, тело без признаков жизни обнаружили случайные прохожие. Проведенная экспертиза показала – смерть мужчины наступила от острого комбинированного отравления морфином, кодеином, клозипаном и этиловым спиртом.

"Обвиняемый свою причастность к совершению противоправных действий отрицал, пояснив, что наркотики приобрел погибший и сам произвел себе смертельную инъекцию. Однако данные доводы следователями были опровергнуты", – сообщила Дранькова.

К обвиняемому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
Теги: Брест
 
 
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Обвиняемому грозит до 25 лет заключения за незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека.

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