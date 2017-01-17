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Политолог о заявлении Лаврова и МИДа Беларуси о центрах для беженцев
18.01.2017 13:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Если судить по тому, что говорят представители белорусского МИДа, у россиян произошло некое недопонимание в связи с неверным информированием, поскольку публикации в западной прессе в искаженном виде подали эту информацию, заявил в эфире радио Sputnik Беларусь старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Политический эксперт напомнил, что аналогичные действия российская сторона уже предпринимала, когда договаривалась с ЕС о реадмиссии — перемещении на территорию России лиц, которые незаконно попадают в Евросоюз с российского направления.
"То же самое делаем и мы. Но для того, чтобы цивилизованно содержать этих лиц, нужны определенные места. Белорусская сторона добивалась того, чтобы финансирование шло с европейской стороны, поскольку это прямой интерес Европы. Это условие становится одним из шагов на встречу к сближению в плане визовой политики", — сообщил Алексей Дзермант.
МИД Беларуси ответил на заявление главы российского МИДа
По словам пресс-секретаря МИД Беларуси
Дмитрий Мирончик отметил, что отличие нынешних договоренностей заключается в том, что РФ 10 лет назад уже заключила
"Мы делаем общее с Россией дело, которое полностью лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства Беларуси и России", — сообщил Дмитрий Мирончик.
Комментарий политического эксперта, старшего научного сотрудника Института философии Академии наук Беларуси Алексея Дзерманта о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова по поводу создания центров для беженцев и реакции белорусского МИДа слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политолог Алексей Дзермант назвал недопониманием заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что отсутствие границы Беларуси с Россией создает...
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