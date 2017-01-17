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Конституционный суд предлагает оценивать, как новые законы будут влиять на экономику страны

18.01.2017 12:49 — Разное | Ежедневник  
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Конституционный суд предлагает оценивать, как новые законы будут влиять на экономику страны

фото: Belarus.by

КС предлагает ввести оценку регулирующего воздействия законодательных актов на достижение целей социально-экономического развития страны.

"Нужно выработать такую систему, при которой бы постоянно изучалось, в какой мере оказывает положительное или негативное воздействие принятие тех или иных норм", - заявил председатель КС Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

По мнению главы суда, данная мера будет влиять на стабильность законодательства и на "уверенность граждан в том, что принятые нормы будут положительно сказываться на дальнейшем урегулировании тех или иных общественных отношений".

Петр Миклашевич огласил Послание Конституционного суда Президенту Беларуси и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2016 году".

В послании также подчеркнута необходимость выработки новых подходов к кодификации: нужно определить критерии, что регулировать на уровне законов, а что - на уровне подзаконных актов.

 
 
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КС предлагает ввести оценку регулирующего воздействия законодательных актов на достижение целей социально-экономического развития страны.

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