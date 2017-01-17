|
Несмотря на миллион долларов долга. Пеню за просрочку оплаты "коммуналки" поднимать не будут
Просроченная задолженность минчан за «коммуналку» сейчас составляет около 2,16 миллиона рублей. Директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов рассказал, почему он считает эту сумму приемлемой и не видит смысла в увеличении пени.
Напомним, просроченная задолженность минчан за жилищно-коммунальные услуги резко
«С учетом зимнего периода это менее чем 3% от всей суммы», — поясняет он.
По его словам, средняя задолженность в 3% наблюдается в столице последние несколько лет и он не видит резона увеличивать пеню за неоплату «коммуналки». Смирнов считает нынешний уровень своевременной оплаты в 97% хорошим, а существующую пеню — высокой.
«К тому же 85−87% [должников] - это те люди, у которых задолженность месяц. Это те, кто забывает. Это порядка 23 тысяч счетов», — говорит гендиректор.
Всего же в столице 656 тысяч счетов, из которых 56, по словам Смирнова, безнадежные.
«В прошлом году по шести неплательщикам были приняты решения судов о выселении, но фактически они не выселены, потому что имеют право погасить эту задолженность», — рассказывает Смирнов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сумма долгов минчан за "коммуналку" уже превысила 1 миллион долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии