Просроченная задолженность минчан за «коммуналку» сейчас составляет около 2,16 миллиона рублей. Директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов рассказал, почему он считает эту сумму приемлемой и не видит смысла в увеличении пени.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, просроченная задолженность минчан за жилищно-коммунальные услуги резко выросла летом 2016 года — с 1 миллиона до почти 2 миллионов рублей. Сейчас же, по словам Смирнова, эта цифра составляет 2,16 млн, или более 1 млн долларов.

«С учетом зимнего периода это менее чем 3% от всей суммы», — поясняет он.

По его словам, средняя задолженность в 3% наблюдается в столице последние несколько лет и он не видит резона увеличивать пеню за неоплату «коммуналки». Смирнов считает нынешний уровень своевременной оплаты в 97% хорошим, а существующую пеню — высокой.

«К тому же 85−87% [должников] - это те люди, у которых задолженность месяц. Это те, кто забывает. Это порядка 23 тысяч счетов», — говорит гендиректор.

Всего же в столице 656 тысяч счетов, из которых 56, по словам Смирнова, безнадежные.

«В прошлом году по шести неплательщикам были приняты решения судов о выселении, но фактически они не выселены, потому что имеют право погасить эту задолженность», — рассказывает Смирнов.