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За порнографию в Беларуси в прошлом году осуждено 300 человек

18.01.2017 13:58 — Разное | Ежедневник  
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За порнографию в Беларуси в прошлом году осуждено 300 человек

фото: Numerama

Большинство осуждено за хранение с целью распространения или распространение порнографических материалов через интернет.

За изготовление и распространение порнографии (статья 343 Уголовного кодекса) в 2016 году осуждено 321 человек. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Большинство были осуждены по второй части статьи. В 152 случаях суд принял решение об условном неприменении наказания, в 125 — применена отсрочка исполнения наказания. Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до пяти лет, ограничения свободы, мер воспитательного характера, исправительных работ либо штрафа.

19 человек осудили за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 343−1 УК).

Таким образом, за совершение преступлений, предусмотренных статьями 343 и 343−1 УК, в 2016 году было осуждено 340 человек. Это больше, чем годом раньше, — в 2015 году за такие преступления осудили 225 лиц.

 
 
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Большинство осуждено за хранение с целью распространения или распространение порнографических материалов через интернет.

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