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МИД Беларуси ответил Москве по лагерям беженцев
Повода для беспокойства в связи со строительством центров временного содержания иностранцев у российских партнеров нет, заявили в МИД Беларуси.
Так в ведомстве отреагировали на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что договоренность между Беларусью и Евросоюзом о создании центров временного содержания иностранцев «
«В сегодняшней крайне непростой обстановке Беларусь - одна из немногих стран континента, которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции», - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
По его словам, это признано и многими авторитетными организациями, а также показала ситуация с 160 тысячами украинских беженцев.
«Мы уверены, что у наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции создать в нашей стране отвечающие самым современным стандартам центры временного содержания иностранных граждан», - добавил представитель МИД.
Он подчеркнул, что Беларусь сейчас делает то же, что «российские партнеры еще 10 лет назад»: «тогда Международная организация по миграции и Евросоюз реализовывали аналогичный проект».
Официальный представитель белорусского МИД подчеркнул, что Беларусь не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ,
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Повода для беспокойства в связи со строительством центров временного содержания иностранцев у российских партнеров нет, заявили в МИД Беларуси.
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