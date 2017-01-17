﻿ Минчане подрались из-за парковочного места. Одному из них ампутировали "орган в паховой области". 21.by
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Минчане подрались из-за парковочного места. Одному из них ампутировали "орган в паховой области"

18.01.2017 14:10 — Разное | Tut.by  
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В Минске сотрудники милиции задержали 33-летнего мужчину, который избил своего соседа из-за парковочного места во дворе дома по улице Авангардной. Об этом сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.

Конфликт между мужчинами произошел 5 января. 49-летний мужчина расчистил во дворе дома парковочное место для машины супруги, которая должна была вскоре вернуться с работы. Но пока он относил лопату, на это место свой автомобиль припарковал сосед. Мужчина попросил его переставить автомобиль, но тот отказался.

Завязалась драка, в результате которой 33-летний мужчина нанес своему оппоненту удар в паховую область и область глаза. С травмами пострадавший был госпитализирован в клиническую больницу, где ему произвели ампутацию органа в паховой области.

Избившего своего оппонента мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 2 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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49-летний мужчина расчистил во дворе дома парковочное место для машины супруги, которая должна была вскоре вернуться с работы. Но пока он относил лопату, на это...

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