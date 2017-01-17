В 2016 году десятки мировых валют ослабли по отношению к доллару США от 10 до 57%. Стоит ли их покупать сейчас в расчете на скорый отскок?



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В 2016 году порядка 80 мировых валют ослабли к доллару. Лидером падения стал египетский фунт, курс которого снизился по итогам года на 56,81%. За ним следуют суринамский доллар и венесуэльский боливар, показавшие падение на 46,05 и 37% соответственно. В этой же компании аргентинское песо (-18,57%), турецкая лира (-17,09%), мексиканское песо (-16,72%), а также британский фунт, просевший в 2016 году на 16,32%.

Российский рубль, напротив, оказался среди самых доходных валют прошлого года, укрепившись к доллару на 20,12%. Его сумел опередить только бразильский реал, курс которого поднялся на 21,97% к доллару США.

В первые недели 2017 года ситуация для валют-неудачников в целом не поменялась — они продолжали дешеветь. Сильнее всего — турецкая лира, которая за первые две недели января ослабла почти на 6%. Падение ее курса достигало 8,6% — лира обновляла исторические минимумы шесть торговых сессий подряд. Такая динамика позволила агентству Bloomberg назвать турецкую лиру худшей валютой в мире с начала 2017 года.

Немногим лучше обстоят дела и у мексиканского песо, который 10 января обновил исторический минимум на фоне определения контуров экономической политики Дональда Трампа. С начала года курс песо просел почти на 3,8%. Британский фунт, напротив, незначительно подрос к американскому доллару — на 0,2%. Ему оказало поддержку главным образом заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о необходимости одобрения парламентом процедуры выхода из Евросоюза (Brexit).

Туманные перспективы

Эксперты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что большинство подешевевших к доллару валют, скорее всего, продолжат падение в 2017 году. По словам заместителя директора аналитического департамента компании «Альпари» Анны Кокоревой, ни один из аутсайдеров 2016 года не выглядит привлекательным активом. Особенно валюты развивающихся стран, стабильность которых зависит от мировых цен на сырье. «Высокая волатильность этих валют сохранится по причине низких цен на нефть, а также в связи с экономическим и политическим кризисом внутри некоторых стран», — говорит эксперт. Еще одним фактором давления Кокорева считает продолжающееся ужесточение монетарной политики США, которое будет способствовать оттоку капитала из развивающихся стран. Инвестиции в фунт стерлингов аналитик также называет рискованными, поскольку, по ее прогнозам, потенциал падения британской валюты на фоне Brexit еще не исчерпан.



скриншот с сайта rbc.ru

С этими оценками солидарен аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Он подчеркнул, что турецкая лира будет под давлением, пока сохраняется напряженность во взаимоотношениях турецких и американских властей. При этом аналитик Bloomberg Марк Кэдмор отмечал долгосрочный характер снижения турецкой валюты: за последние два месяца она подешевела на 13%, а за четыре года — почти на 50%. По оценкам Кэдмора, на курс лиры оказывает давление большая задолженность корпоративного сектора Турции, номинированная в иностранной валюте. На конец сентября 2016 года ее объем составлял $ 213 млрд. Эксперт утверждает, что у турецкого Центробанка есть один способ защитить национальную валюту — поднять базовую ставку на 3 процентных пункта до конца текущего года.

О перспективах британского фунта Кочетков высказался более осторожно. Он напомнил, что после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза индикаторы технического анализа свидетельствовали о движении британской валюты до отметки 1,19 за доллар. По словам эксперта, этот порог был достигнут, что говорит о возможном отскоке фунта стерлингов. Тем более что ему оказывают поддержку сильные макроэкономические данные — инфляция в Великобритании ускорилась до 1,6%, напоминает Кочетков.

Что покупать взамен

Учитывая незавидные перспективы валют развивающихся стран, очевидный выбор для инвестора в этом году — это доллар США, говорит Кокорева. «Он станет наиболее привлекательным как валюта-убежище в 2017 году. Мы не исключаем паритета в паре евро/доллар. Возможно, доллар даже будет дороже», — поясняет эксперт. Аналогичной точки зрения придерживается заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. Он напомнил, что представители независимых комитетов ФРС заявили о возможном повышении ключевой ставки не три, а четыре раза в этом году. Соответственно, в перспективе доллар будет укрепляться. Кочетков добавляет, что доллар можно покупать во второй половине года, если ставка ФРС будет повышена хотя бы два раза.

Помимо доллара эксперты верят в сохранение позитивной динамики рубля. Кокорева говорит о «небольшом укреплении» к доллару в этом году. Аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич настроен в отношении российской валюты еще более оптимистично. Согласно его прогнозам, в первом полугодии 2017 года нефть марки Brent подорожает до $ 60 за баррель, что может подтолкнуть курс рубля к отметке 55 за доллар. Позитива добавляет и возможное налаживание отношений с Западом, связанное с президентством Дональда Трампа, добавляет Зварич.

Андрей Кочетков полагает, что инвесторам стоит обратить внимание и на другую сырьевую валюту — бразильский реал. В этом году он выиграет как от роста цен на нефть, так и от улучшения экономической ситуации в Бразилии, где инфляция будет снижаться более высокими темпами, чем ключевая ставка местного ЦБ, говорит аналитик. Он также подчеркивает, что инвестор должен разделять обычную покупку валюты и инвестиции. Для инвестиций наиболее привлекательными выглядят российские активы благодаря высоким процентным ставкам и укреплению российской валюты, резюмирует он.