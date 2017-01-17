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МЧС сняло атмосферный ролик о своей работе

18.01.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео было подготовлено к 19 января – Дню спасателя. В МЧС ролик "Прожить одну жизнь – спасти тысячи" позиционируют как социальный. "Спасатели – это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни", – отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что все сотрудники белорусской спасательной службы выполняют свой долг каждый день – честно и добросовестно.

 

 
 
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Министерство чрезвычайных ситуаций сняло имиджевый ролик о работе белорусских спасателей. Смотрите на видео, как порой тяжело бывает сотрудникам МЧС спасать...

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