Видео было подготовлено к 19 января – Дню спасателя. В МЧС ролик "Прожить одну жизнь – спасти тысячи" позиционируют как социальный. "Спасатели – это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни", – отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что все сотрудники белорусской спасательной службы выполняют свой долг каждый день – честно и добросовестно.