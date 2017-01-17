|
МЧС сняло атмосферный ролик о своей работе
18.01.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео было подготовлено к 19 января – Дню спасателя. В МЧС ролик "Прожить одну жизнь – спасти тысячи" позиционируют как социальный. "Спасатели – это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни", – отметили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что все сотрудники белорусской спасательной службы выполняют свой долг каждый день – честно и добросовестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство чрезвычайных ситуаций сняло имиджевый ролик о работе белорусских спасателей. Смотрите на видео, как порой тяжело бывает сотрудникам МЧС спасать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии