МИНСК, 18 янв — Sputnik. Канун великого праздника называется Крещенский сочельник. Это название появилось от традиционной сладкой каши — "сочива", которую православные должны кушать после богослужения накануне праздника. Sputnik Грузия подготовил обзор самых важных традиций и обрядов, которые должен соблюсти православный христианин в вечер накануне Богоявления.



© Sputnik / Виктор Толочко Рождественские колядки: обряды, традиции и запреты

Символ воскрешения и сладкой жизни

Праздничное "сочиво" готовят из пшеницы, ячменя или риса с добавлением меда, мака, сухофруктов и орехов. Каша имела особое ритуальное значение — зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед — сладость будущей блаженной жизни.

Есть и еще одна версия происхождения слова "сочельник" — так славяне называли круглый пирог из пресного теста.



© Sputnik Сергей Пятаков Освящение воды в Крещенский сочельник

Великая агиасма

В церковной традиции вечер накануне праздника называется Навечерие Крещения Господня или Богоявления.

Крещенский сочельник православные христиане отмечают 18 января. Служба в этот день, ввиду особенных предписаний церковного Устава, будет необычной — сначала литургия, затем — великая вечерня, после которой духовенство освятит воду великим чином.

Еще одно такое водосвятие будет совершаться 19 января в праздник Крещения Господня, после торжественной литургии.



Купание в проруби на Крещение

Освящение в оба дня проходит одинаково, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. Она называется Великой агиасмой, что в переводе с греческого значит "святыня", или просто крещенской водой.

Водосвятие называется Великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминаниями о евангельском событии, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Ход на Иордан и пост до водосвятия

В некоторых церквях водоосвящение проводят еще на источниках, реках и озерах, куда священнослужители выходят крестным ходом, который называется ходом на Иордан.

В Крещенский сочельник надлежит соблюдать строгий пост, кушать ничего не полагается до освящения воды.

По сути, это первый постный день после Рождества, так как до этого празднуются Святки, когда поста нет. Однако сам день в праздник Крещения Господня — не постный.

Крещенская вода — одна из главных святынь Православной церкви. Еще в древние времена были замечены особые животворящие и исцеляющие свойства святой воды, которая восполняют душевные и телесные силы человека, принимающего ее с верой.



© Sputnik / Виктор Толочко Купание в проруби на Крещение

Святая вода должна храниться дома у каждого христианина, и ее запасы верующие пополняют один раз год — в Навечерие Богоявления (18 января) или в сам праздник Крещения (19 января).

После Великого водосвятия, особого молебенного чина, в котором на воду призывается исцеляющая благодать Святого Духа, верующие, по традиции, выпивают по кружечке крещенской воды в храме, умывают ею лицо, а затем разбирают свои бутылочки с агиасмой и уносят их домой.

Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к обычной воде, она передает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Святую воду обычно следует пить утром, натощак, а при заболеваниях — в любое время и сопровождать этот ритуал чтением молитвы.

Очиститься и запереть границы между живыми и мертвыми

Традиции и обряды этого праздника уходят корнями в глубокую древность. Праздник Крещения завершал Святки, которые по народному поверью были периодом "без креста", ведь недавно родившийся Иисус Христос еще не был крещен.



© Sputnik / Виктор Толочко Девушки из деревни Погост Гомельской области гадают на Коляды

Также заканчивались "страшные вечера", во время которых потусторонние силы свободно разгуливали в мире людей. Считалось, что в Крещенский сочельник эта нечисть становилась особенно опасной. Поэтому многие традиции и обряды проводились с целью очиститься от нечистой силы и запереть границы между живыми и мертвыми.

К празднику Крещения люди тщательно готовились. В домах накануне наводили порядок, полы мыли и подметали, так как считалось, что в соре могли прятаться черти. Также все места, в которых могла притаиться нечистая сила — углы, двери, окна, печь, погреб, хозяйственные постройки и ворота — окуривали ладанным дымом, рисовали мелом кресты и кропили святой водой.

Говорящая скотина и последние гадания

Когда на небе загоралась первая звезда, люди с молитвой садились за праздничный стол. Ужин в Крещенский сочельник имел название "голодная кутья", так как состоял из постных блюд.

За столом, как и перед Рождеством, собирается вся семья. Трапеза Крещенского вечера обязательно включала кутью и узвар, с которых начинался ужин, а также сдобную выпечку, блины, вареники, рыбу, каши, овощи.

После ужина было принято складывать все ложки в одну миску и накрывать ее хлебом, чтобы год был урожайным на хлеб.



© Sputnik/ Виктор Толочко На Крещение вода обладает чудотворной силой

Люди верили, что в ночь на Крещение у домашних животных появляется способность говорить человеческим языком, поэтому в Крещенский сочельник крестьяне прислушивались к скотине, чтобы узнать свое будущее.

Крещенский сочельник был последним сроком святочных гаданий. Молодежь в эту ночь проводила последние святочные посиделки с гаданиями, играми и песнями. Девушки традиционно гадали о суженном, о будущем.

Крещенские сны и гадания считались самыми верными. Для гадания в эту ночь подойдут те же обряды, что и для Рождественских и святочных гаданий.

Метель — к урожаю, а звезды — к ягнятам

С Крещенской ночью в народе связано также множество примет.

Поставьте в ночь на Крещение на стол серебряную чашу. Наполните ее водой. Ровно в полночь вода должна колыхнуться. Какое желание в тот момент прокричишь над чашей, тому и сбыться.

Крещенский снег собирали девушки в чистом поле. Этим снегом нужно было обтирать лицо, чтобы оно было белым да румяным.

Если в этот день метель — быть урожаю. Если снег погнет сучья на деревьях, будет хороший урожай, пчелы станут хорошо роиться.

Мало снега на ветвях деревьев — летом ни грибов, ни ягод не ищи.

Если в крещенский вечер звезды ярко горят, старики предрекали плодородие ягнят, тогда они говорили: "Ярки звезды породят белые ярки".

Если в этот день будет метель — то же самое будет и на Масленице, если сильные южные ветры — будет лето грозовое.