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Житель Городка поджег машину отца девушки, с которой тот запретили ему встречаться

18.01.2017 13:43 — Разное | Tut.by  
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Молодого парня из Городка подозревают в поджоге автомобиля, который принадлежит отцу его знакомой девушки. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.


Фото: Следственный комитет

Городокский районный отдел СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) по факту поджога автомобиля MAZDA CX7. Это произошло рано утром 10 января.

Автомобиль, принадлежащий местному жителю, стоял во дворе одного из домов в Городке. В поджоге правоохранители подозревают 21-летнего парня. Выяснилось, что ночью он ездил на автомобиле матери в нетрезвом состоянии. По данным следствия, тогда же у него созрел план: поджечь автомобиль отца знакомой девушки. Поводом для этого стал запрет отца встречаться с его дочерью.

В итоге, молодой человек заехал на заправку, отлил в бутылку горючего. А утром осуществил свой план — вылил бензин на крышу Mazda CX-7, поджег машину и ушел. Владельцу автомобиля — 42-летнему местному жителю — причинен ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.

Следователи назначили комплексную пожарно-техническую и химическую экспертизы, допросили потерпевшего, проверяют мотив преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев. У подозреваемого взяли обязательство о явке.

 
 
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Владельцу автомобиля - 42-летнему местному жителю - причинен ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.

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