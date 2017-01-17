Молодого парня из Городка подозревают в поджоге автомобиля, который принадлежит отцу его знакомой девушки. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.



Фото: Следственный комитет

Городокский районный отдел СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) по факту поджога автомобиля MAZDA CX7. Это произошло рано утром 10 января.

Автомобиль, принадлежащий местному жителю, стоял во дворе одного из домов в Городке. В поджоге правоохранители подозревают 21-летнего парня. Выяснилось, что ночью он ездил на автомобиле матери в нетрезвом состоянии. По данным следствия, тогда же у него созрел план: поджечь автомобиль отца знакомой девушки. Поводом для этого стал запрет отца встречаться с его дочерью.

В итоге, молодой человек заехал на заправку, отлил в бутылку горючего. А утром осуществил свой план — вылил бензин на крышу Mazda CX-7, поджег машину и ушел. Владельцу автомобиля — 42-летнему местному жителю — причинен ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.

Следователи назначили комплексную пожарно-техническую и химическую экспертизы, допросили потерпевшего, проверяют мотив преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев. У подозреваемого взяли обязательство о явке.