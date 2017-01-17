|
Новейший Nokia 6 хотят купить уже более миллиона человек
8 января в Китае состоялось «возрождение легендарного бренда» — презентация смартфона Nokia 6. 20 января на китайском сайте JD.com должна начаться продажа первой партии новых аппаратов, и количество заявок на покупку смартфона
Уже на следующий день после анонса заявки в онлайн-магазине оставили более 250 тысяч человек, через сутки — 400 тысяч. А спустя всего десять дней количество потенциальных покупателей превысило один миллион.
Отметим, что оставленная заявка — это далеко не обязательно покупка устройства, однако их объем позволяет продемонстрировать очень высокий потенциальный спрос на Nokia 6.
Напомним, Nokia 6 получил 5,5-дюймовый Full HD-экран, процессор Snapdragon 430 средней производительности, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Здесь 16 Мп основная и 8 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор на 3000 мАч.
Первое время Nokia 6 можно будет официально купить лишь в Китае по цене 245 долларов, однако не исключен и международный релиз, который может состояться уже на выставке MWC 2017 в феврале в Барселоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 января на китайском сайте JD.com должна начаться продажа ограниченной партии новых аппаратов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии