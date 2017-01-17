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Новейший Nokia 6 хотят купить уже более миллиона человек

18.01.2017 14:41 — Разное | Tut.by  
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8 января в Китае состоялось «возрождение легендарного бренда» — презентация смартфона Nokia 6. 20 января на китайском сайте JD.com должна начаться продажа первой партии новых аппаратов, и количество заявок на покупку смартфона пробило миллионную отметку.


Уже на следующий день после анонса заявки в онлайн-магазине оставили более 250 тысяч человек, через сутки — 400 тысяч. А спустя всего десять дней количество потенциальных покупателей превысило один миллион.

Отметим, что оставленная заявка — это далеко не обязательно покупка устройства, однако их объем позволяет продемонстрировать очень высокий потенциальный спрос на Nokia 6.

Напомним, Nokia 6 получил 5,5-дюймовый Full HD-экран, процессор Snapdragon 430 средней производительности, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Здесь 16 Мп основная и 8 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор на 3000 мАч.

Первое время Nokia 6 можно будет официально купить лишь в Китае по цене 245 долларов, однако не исключен и международный релиз, который может состояться уже на выставке MWC 2017 в феврале в Барселоне.

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20 января на китайском сайте JD.com должна начаться продажа ограниченной партии новых аппаратов.

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