В этом году, как прогнозируют эксперты в сфере недвижимсти, цены на жилье на вторичном рынке снизятся на 5−25%. Связывают этос прогнозируемым снижением спроса, который в свою очередь зависит от платежеспособности населения. Сейчас цены на «однушки», которые выставлены на продажу, стартуют с 62 тысяч рублей. REALTY.TUT.BY посмотрел, какое жилье предлагают за такие деньги.

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Первое объявление, с которым столкнулись, поражало привлекательностью. За квартиру на улице Якуба Коласа площадью 46 квадратных метров просили всего 25 тысяч долларов! И это не в хурщевке, а в доме 2000 года постройки. Неужели цены так упали?





В объявлении также было сказано, что территория дома огорожена, есть парковочное место.



Но — телефона продавца не оказалось. Про таких « продавцов » мы уже писали. Они не оставляют свой телефон для связи, а пишут что-то вроде «номер телефона в объявлении указан не верно, так как я сейчас не в Минске» и предлагают единственный канал связи — электронную почту.

Реально существуюшщие недорогие квартиры, которые удается найти в объявлениях, оказываются далеко не столь привлекательными.

Совместный санузел, несвежий ремонт

По данным Национального кадастрового агентства за декабрь рассчитанная по данным реальных сделок, средняя цена квадратного метра снизилась на 2,2% и составила 1132 долларов за квадратный метр. Среди тех «однушек», которые сейчас выставлены на продажу, нижний ценовой диапазон — 62−67 тысяч рублей. Средний «ценник», соответственно, около 70−72 тысяч. Площадь почти всех недорогих квартир до 33 квадратных метров.

В большинстве случаев за эти деньги продают жилье в пятиэтажках с несвежим ремонтом, но, как отмечают почти все продавцы, «с хорошим транспортным сообщением».

Вообще сейчас 62 тысячи — действующий психологический барьер. Вот за 62,4 тысячи рублей продают однокомнатную квартиру на улице Чигладзе, 6 в Масюковщине. Общая площадь — 22,2 метра, кухня — 5,2 квадратных метра. И метр выходит дороже 1400 долларов в эквиваленте.





Санузел совмещенный, есть застекленный балкон и установлены счетчики воды. Ремонт в квартире не свежий, мебель тоже не новая. Но хозяева готовы торговаться.

За 64,3 тысячи рублей уже не первый месяц продают «однушку» на улице Подлесной в Степянке.





Квартира находится в двухэтажном доме, общая площадь жилья 32 квадратных метра, кухня шестиметровая.

Санузел совмещенный, в нем установлена душевая кабина.

В квартире сделан оригинальный ремонт: в комнате есть электрокамин, натяжные потолки.

На Васнецова, 15 можно купить однокомнатную квартиру за 66,3 тысячи рублей.





«Дом находится рядом с зеленой зоной и Слепянской водной системой. Развитая инфраструктура. Транспортное сообщение: метро — 7 минут пешком до ст.м."Партизанская»; трамвайная остановка — 5 минут пешком. Недалеко от дома детский сад, гимназия, универмаг «Беларусь», — сказано в объявлении.





Общая площадь квартиры 31,5 метра, кухни — 5,7 квадратных метра.

За эти же деньги можно купить квартиру на Передовой, 5 в районе улиц Менделеева-Столетова.





Площадь квартиры 30 квадратных метров, кухни — 5,8 квадратных метра.

На Казинца, 84 продают «однушку» в малосемейке за 67,8 тысячи рублей. Как описывают ее продавцы, находится она на «замечательном втором этаже» девятиэтажной малосемейки. В квартире новый линолеум, кухня, шкаф-купе в прихожей, новая сантехника, стеклопакеты. Площадь квартиры 29,2 метра, кухни — 7,2 метра.





«Однушку» на улице Якубовского продают за 69,6 тысячи рублей. В доме, как указано в объявлении, в 2015 году была тепловая модернизация дома, были заменен лифт и счетчики.

Квартира находится в одной остановке от станции метро «Кунцевщина».

За квартиру на улице Ольшевского просят уже выше — 70,2 тысячи рублей. Квартира находится на четвертом этаже пятиэтажки. Общая площадь жилья 29,6 метра, кухни — 5,3 метра.





За 70 тысяч есть квартира на улице Одинцова в микрорайоне Красный Бор. Площадь жилья 33,6 квадратного метра.





В квартире есть мебель и кухня.





На улице Никифорова, 8 в микрорайоне Уручье однокомнатную квартиру продают за 71 тысячу рублей.





Площадь квартиры 33 метра, кухни — 7 метров.

В квартире стоят стеклопакеты, новая сантехника и плитка в санузле, потолок натяжной, пол-ламинат.

На улице Уральской «однушку» площадью 30 квадратных метров продают за 71 тысячу рублей.





В квартире есть мебель, стеклопакеты, счетчики воды, душевая кабина.





За 72 тысячи также можно купить квартиру на улице Громова в доме 1993 года постройки.





В квартире есть встроенный кухонный гарнитур, обновлена сантехника и плитка в сануезле.





Площадь квартиры 30 квадратных метров, кухни — 7,2 метра.



