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Привычку сквернословить привязали к честности

18.01.2017 15:17 — Разное | Ежедневник  
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Привычку сквернословить привязали к честности

фото: gogetnews.info

Люди, которые часто ругаются, чаще говорят правду. К такому выводу пришла команда психологов из Нидерландов, Великобритании, США и Гонконга.

Статья ученых опубликована в журнале Social Psychological Science, кратко о ней сообщается в пресс-релизе Кембриджского университета, пишет «Лента.Ру».

В первой части исследования приняли участие 276 респондентов с краудсорсинговой площадки Amazon Mechanical Turk. Им было предложено перечислить наиболее часто используемые ими ругательства, а также причины употребления грубых выражений.

После этого специалисты проанализировали честность участников с помощью модифицированной шкалы лжи Айзенка. Она включает в себя 12 вопросов, таких как, например, «все ли ваши привычки хорошие» или «всегда ли вы держите свои обещания, даже если это принесет вам неудобства». Положительные ответы на них считаются ложными, и по их количеству можно определить склонность человека к вранью.

Во второй части работы ученые изучили поведение около 74 тысяч англоязычных пользователей Facebook, оценив количество используемых ими в соцсети грубых слов. Честность людей была проанализирована с помощью подхода, разработанного в 2003 году, согласно которому лжецы редко используют местоимения первого и третьего лица, слова «но» и «исключить», а также склонны к употреблению глаголов движения и таких слов, как «беспокоюсь» или «опасаюсь».

Установлено, что те, кто часто прибегает к ругательствам, более честны, однако исследование не раскрывает причинно-следственных взаимосвязей. Кроме того, по мнению ученых, люди могут использовать ложь, чтобы казаться более привлекательными для окружающих, поэтому склонность говорить правду не означает, что человек избегает аморального поведения.

 
 
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Люди, которые часто ругаются, чаще говорят правду. К такому выводу пришла команда психологов из Нидерландов, Великобритании, США и Гонконга.

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