﻿ Евросоюз призывает Украину голосовать за децентрализацию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Евросоюз призывает Украину голосовать за децентрализацию

18.01.2017 15:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Евросоюз призывает Украину голосовать за децентрализацию

Законопроекты о децентрализации являются важными для дальнейших реформ, сказано в заявлении представительства ЕС в Украине.

Представительство Евросоюза в Украине ждет от нардепов принятия законов о децентрализации, сообщает Корреспондент.нет.

В заявлении отмечается, что эти законы служат предпосылкой успешного продолжения реформы децентрализации, которая, в свою очередь, является важной для дальнейшего социального и экономического развития Украины.

"Принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров — в их числе и ЕС - в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.

"Представительство ЕС в Украине призывает нардепов принять законопроекты без всяких последующих правок, поскольку проволочки могут затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без всяких противоречий и задержек", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 января Верховная Рада рассмотрит три законопроекта относительно децентрализации. Кроме того, Евросоюз совершил три транша для поддержки реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации в Украине, общая сумма которых составляет 54 млн евро.

Ранее на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что децентрализация останется приоритетом правительства в 2017 году и будет набирать обороты.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроекты о децентрализации являются важными для дальнейших реформ, сказано в заявлении представительства ЕС в Украине.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ВВП Беларуси сократился в 2016 году на 2,6%: комментарий эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика