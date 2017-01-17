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На должность ректора ЕГУ подали 29 заявок
18.01.2017 14:54 — Разное | Ежедневник
Бывший ректор ЕГУ Дэвид Поллик, фото: naviny.by
На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок. Ректора выберет уполномоченный комитет.
Прием заявок завершился 17 января. Имена претендентов не разглашаются в связи с требованиями по соблюдению конфиденциальности в отношении к предоставленной ими информации.
Отбор кандидатов будет проводить уполномоченный комитет, членами которого являются председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ и президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и др.
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На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок. Ректора выберет уполномоченный комитет.
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