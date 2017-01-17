Сокращение ВВП Беларуси на 2,6% по итогам минувшего года и тенденции изменения показателей в ближайшей перспективе на радио Sputnik Беларусь прокомментировал заведующий кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич .

Эксперт напомнил, что в 2015 году сокращение ВВП было гораздо более существенным — 3,8%, то есть в полтора раза выше, чем в 2016 году.

"Это минимальное сокращение. К концу года траектория пошла вверх, то есть мы сокращаем отрицательное значение ВВП, и если динамика будет немного более активной, вполне возможно, к концу года мы выйдем в небольшой плюс", — отметил Ярошевич.

По данным статистики, объем промышленного производства за год сократился на 0,4%, производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,4%. Наиболее существенным стал спад по инвестициям — на 17,9% до 18,1 миллиарда рублей. Розничный товарооборот снизился на 4,1%, оптовая торговля показала падение на 10,4%.



© Sputnik Иван Руднев ВВП Беларуси за год сократился на 2,6%

"Очевидно, что динамика показателей по секторам распределяется неравномерно. И нужно учитывать, что у нас пока проводится жесткая денежно-кредитная политика. Стимулирования как такового нет, наоборот, идет сокращение, в том числе и финансирования госпрограмм", — добавил собеседник Sputnik.

Как уточнил Вячеслав Ярошевич, по тем обязательствам, которые Беларусь имеет перед внешними кредиторами, уже третий год происходит пик выплат. Причем, этот этап проходит в устойчивой финансовой обстановке на внутреннем уровне.

"Просто так не бывает, что у нас и девальвации практически нет, и инфляция стабилизировалась, и процентные ставки снижаются. На макроэкономическом фоне может быть и рост каких-то инвестиционных намерений. И возможно, к середине года мы увидим это и в цифрах", — констатировал Ярошевич.

Комментарий заведующего кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслава Ярошевича о падении ВВП Беларуси на 2,6 % по итогам 2016 года и изменении показателей в ближайшей перспективе слушайте на радио Sputnik Беларусь.