Участок возле площади Богушевича и Дома правительства, в квартале улиц Немига-Коллекторная-Цеткин, выставили на аукцион. На месте двух двухэтажных бараков, которые сейчас тут стоят, появится «жилищный комплекс повышенной комфортности с объектами социально-общественного назначения и подземной парковкой».





Несколько лет назад этот участок выделили компании Юрия Чижа «Трайпл», которая должна была построить на месте бараков гостиницу. Партнером бизнесмена должна была стать InterContinental Hotels Group (IHG), oдна из крупнейших глобальных гостиничных компаний. В Минске вместе с Чижом они планировали строить четырехзвездочный отель сети Holiday Inn — Holiday Inn Minsk. Планировалось, что строительство начнется в 2015 году и завершится через год.



Так гостиница выглядела по проекту

Но строить гостиницу бизнесмен передумал. Бараки не снес. И землю у компании изъяли.

Площадь земельного участка 0,95 гектара. Начальная цена лота — 543 769 рублей.

Есть и обременение: покупателю придется снести-таки бараки и здание трансформаторной подстанции по ул. К. Либкнехта, 17Б. Также надо будет выплатить компенсацию «Трайплу», который потратился на отселение бараков.

Условия по тому, как должно выглядеть будущее элитное жилье, не прописаны. Но поскольку участок находится непосредственно вблизи к историческому центру Минска, недалеко стоит Дом правительства, Музыкальный театр, Немига, скорее всего, на проект наложат определенные ограничения по высотности.

Аукцион пройдет 14 февраля в Минском городском центре недвижимости .