18 января, около 01.20, на улице Косарева в Гомеле внимание сотрудников ГАИ привлек Volkswagen Golf, который вилял из стороны в сторону. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако последний его проигнорировал, увеличил скорость до 120 км/ч и попытался скрыться. Началось преследование.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

— При выезде на кольцевое пересечение улицы Объездной водитель VW не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет. Водитель выскочил из машины и попытался убежать, однако был пойман сотрудниками ГАИ, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Нарушителем оказался 36-летний мужчина. Выяснилось, что в 2014 году он был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз от прохождения медосвидетельствования водитель отказался.

В отношении мужчины составили 11 административных протоколов.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома