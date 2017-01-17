﻿ В Гомеле водитель VW уходил от погони на скорости 120 км/ч и попал в ДТП. 21.by
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В Гомеле водитель VW уходил от погони на скорости 120 км/ч и попал в ДТП

18.01.2017 15:55 — Разное | Tut.by  
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18 января, около 01.20, на улице Косарева в Гомеле внимание сотрудников ГАИ привлек Volkswagen Golf, который вилял из стороны в сторону. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако последний его проигнорировал, увеличил скорость до 120 км/ч и попытался скрыться. Началось преследование.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

— При выезде на кольцевое пересечение улицы Объездной водитель VW не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет. Водитель выскочил из машины и попытался убежать, однако был пойман сотрудниками ГАИ, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Нарушителем оказался 36-летний мужчина. Выяснилось, что в 2014 году он был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз от прохождения медосвидетельствования водитель отказался.

В отношении мужчины составили 11 административных протоколов.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
 
Теги: Гомель
 
 
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На водителя составили 11 протоколов. От медосвидетельствования он отказался.

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