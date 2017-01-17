В редакцию пришли сразу семь мужчин, объединенные одной идеей: давайте мы расскажем про человека, который может доставить много неприятностей другим. «Костя работает в строительстве, берется утеплять дома, делать коммуникации, нанимает людей для работы, возит запчасти. Он должен всем нам деньги. И мы уже не верим, что когда-нибудь вернет. Нас таких много, больше, чем к вам пришло».

REALTY.TUT.BY выслушал пришедших и жизнеописание их обидчика.



Фото носит иллюстративный характер

Павел: Костю в качестве строителя порекомендовал сосед

Павел строит в Смолевичах каркасный дом. Обратился к соседу, чтобы тот посоветовал толкового человека, который может сделать сантехнику и электрику. И сосед посоветовал своего друга Костю.

— С Костей мы составили договоры на поставку материалов по электрике, сантехнике и отоплению, плюс договор на монтажные работы по электрике. Привозил он договоры прямо к дому, мотивируя это тем, что «все равно буду проезжать рядом, зачем тебе ехать через полгорода?». Один договор по электрике с ним как с ИП заключили в его машине возле моего дома в Минске. Второй по сантехнике и отоплению — уже в его офисе. По электрике мы договорились, что он привезет материалы и сразу начнет монтаж. А материалы по сантехнике и отоплению будет хранить у себя в офисе, пока строители мне не зашьют внутри стены дома, так как хранить материалы мне было негде. Далее мы заключим договор на монтаж сантехники и отопления, и Костя мне привезет материалы и начнет монтаж. На том и порешили.

Мне Селицкий показался слишком навязчивым, но выхода не было: каркасный дом, нужно было вести электрику до того, как дом зашьют. Одни выставляли непомерные цены, другие отказывались работать зимой. Он единственный из рекомендованных согласился работать в мороз.

Костя обещал, что электрику будет делать бригада. Но потом бригады не оказалось — делал сам Костя с соседом, который его рекомендовал. Недели две работали. Приехал принимать работу — не хватало пары кабелей. Я с ними рассчитался под обещание, что они с соседом доделают работу. Месяца два-три я ждал эти кабели. Уже тогда отношения стали натянутыми. В итоге Костя заявил: вообще зачем мне хранить у себя твою сантехнику, я тебе сегодня же ее привезу. Привез он мне материала на 4 млн (до деноминации). Я спросил, где основная часть материалов, он ответил, что завтра будет — мол, в машину не влезло. Хотя микроавтобус был практически пустой. На следующий день никто ничего мне не привез. Костя извинился, сказал, что погорячился, что доделает мне электрику и довезет материал по отоплению и сантехнике. Доверие к человеку пропало окончательно, и я нанял электрика. Тот проверил работу и схватился за голову, сказал, что если б включили это в сеть, дом бы пыхнул. Я звоню Косте и говорю: не надо твоя работа больше, просто привези оплаченную сантехнику и отопление. Договор был составлен на безнал, а я ему отдавал наличные. Но при передаче денег и подписании договоров присутствовал мой сосед, поэтому я был уверен, что никаких проблем с поставкой товара и монтажом не возникнет (нам ведь с соседом жить рядом дальше).

В общем, сантехники и отопления на оставшуюся сумму — около 45 млн (до деноминации) — я так и не увидел. Недели три он мне обещал, потом я уже начал записывать все разговоры. Звоню и говорю: Костя, я тебе дал 49 миллионов, где они? Ты их прогулял? Нет, говорит, купил весь необходимый тебе материал. В последний раз я его предупредил, что иду в милицию. Он посмеялся и положил трубку.

Пришел в Смолевичское РУВД. Там услышали фамилию и предупредили: я не один такой счастливчик, но к уголовной ответственности его привлечь нельзя, все спускается на гражданско-правовые отношения. Собственно, и мне пришел ответ, что в возбуждении уголовного дела по ст. 209 УК отказано. Но мне посоветовали: ищи потерпевших, может, массой возьмете.

Тогда я написал клич по соцсетям. И нашлись люди, которым Селицкий должен. Некоторые, кому он должен около 100−200 долларов, даже не хотят вспоминать об этом. Вот Александр откликнулся, еще ребята, работавшие на него и не получившие зарплату.



Фото носит иллюстративный характер Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Строители: не помогли даже судебные исполнители

В октябре 2015 года 4 человека — строители Владимир, Даниил, Сергей, Михаил — пришли на работу в ООО «Белпожинвест», директором которого является Константин Селицкий. Он принял их на работу по договорам подряда. Строители работали на объекте в Прилуках. Когда пришло время расплачиваться, Костя не заплатил, сославшись на то, что с ним не рассчитался заказчик. Но со временем, мол, расплатится. А пока есть другая работа — объект в деревне Чуденичи. Люди согласились продолжить работу. Какую-то часть Костя в итоге людям заплатил. Но не рассчитался полностью. Работники подали в суд.

— В марте 2016 года Костя в суд не пришел, и ему присудили выплатить невыплаченное, плюс неустойка и проценты, — рассказывают мужчины. — Селицкий решение обжаловал. В мае было заключено мировое соглашение, по условиям которого предприятие Константина обязалось выплатить до 11 июня всем четверым по 5 млн рублей (до деноминации). Суд соглашение утвердил. После суда Костя извинялся, объяснял: мол, все с делами плохо, но «все отдам». 11 июня давно прошло — денег Костя не отдал. Потом в суде выписали исполнительный лист, судебные исполнители долго не могли его разыскать, когда разыскали, он рассказал, что ООО «Белпожинвест» еще с апреля не ведет деятельности, даже договор аренды офиса расторгнут. У юрлица ничего нет — взять нечего. Единственное, что посоветовал судебный исполнитель, — подавать в экономический суд, платить госпошлину, чтобы предприятие признали банкротом и Константин нес субсидиарную ответственность.

В конце года строителям пришло уведомление из прокуратуры — производство предварительного расследования по уголовному делу Смолевичским РОСК возобновлено.

Александр: Костя брал заказы у больших людей

— Я начал работать у него в фирме «Политронстрой» с середины марта 2015 года, — рассказывает Александр. — Сначала фирма пыталась заниматься запчастями, потом плавно перешла на работы в строительстве. Все, что я знаю об этой фирме, — знаю с его слов, поэтому за достоверность отвечать не могу. Устроился я туда официально. Мы брали объекты, дома частные, большие объемы работы — утепляли, кровлю делали. Клиенты нас выбирали, потому что изначально расценки были занижены. По некоторым видам работ — в разы.

— То есть Константин брал обязательства и выполнял их?

— В целом да. Но я отработал на него три месяца, а получил, насколько помню, тысяч пятьсот старыми. Притом что я его еще и возил на своей машине.

— Сколько, вы считаете, он вам должен?

— Думаю, долларов восемьсот в пересчете. И то потому, что на последнем объекте заказчик рассчитался с нами напрямую. Так и сказал: ребята, вижу, что если он деньги возьмет, вам не заплатит. В общем, меня пригласили на прежнее место работы. Я позвонил Косте, чтобы забрать трудовую. Но трудовую так и не увидел. Встретиться он тоже не захотел. Я уже ни на что не рассчитываю. Просто хочется народ предупредить, что есть такой товарищ.

Уголовное дело было и… сплыло

Сергей Нестеренко познакомился с Костей, когда искал запчасти для машины, еще в 2014-м. То есть в ту пору, когда Константин еще не занимался оказанием услуг в строительной сфере и вел бизнес в торговле запчастями.

— Познакомил нас Владимир Ладутько, друг Кости. Я одолжил Косте деньги под расписку, он обещал привезти форсунки. Он их, надо отметить, привез. И предложил привезти двигатель. Договорились — я ему деньги одалживаю под расписку, он мне отдает двигателем.

Пока общались, мы даже сдружились. Ездили два раза вместе в Европу, раз на моей машине, раз на его — он по своим делам, а мне интересно было посмотреть Европу, а на обратном пути, в Польше, покупал технику в дом — как раз делал ремонт.

Как-то ему рассказал, что хочу купить на работу мини-экскаватор. Он предложил: давай я тебе его привезу. Добавь к одолженному еще. Я под расписку одолжил, добавил. По распискам должен под 9 тысяч долларов. С августа до нового, 2016-го года он мне все обещал этот экскаватор. Потом я не выдержал, пошел, написал на него заявление. Он приехал ко мне, стал просить заявление забрать, клялся, что все отдаст. Говорил: если не привезу, буду по 200−300 долларов в месяц отдавать. Я заявление забрал, но через два месяца Костя выплачивать перестал. Как-то в беседах с ребятами знакомыми, которых знал и Костя, стало выясняться — он и тому должен, и этому, и еще одному. В общем, написали заявление вшестером. Уголовное дело не возбудили. Год мы писали жалобы, наконец по одному из заявлений дело возбудили. Тогда Костя выплатил кому что мог. Мне вернул 500 долларов. А потом уголовное дело закрыли и выплаты прекратились.

Сергей показывает уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела. Там расписано, что следователь установил.

Чтиво — прямо роман о жизни Константина. Константин уже был судим за мошенничество и отбывал наказание в ИК-17 г. Шклова. В январе 2016-го действительно было возбуждено очередное уголовное дело по ч.2 ст 209 УК в отношении Селицкого К.Ю., который, «имея непогашенную судимость за ранее совершенное преступление, повторно, завладел в декабре под предлогом покупки автомобильных запчастей 3200 долларами» одного из заявителей, М.

Есть и пояснения Кости, как образовались долги и почему он не рассчитывается.

Селицкий рассказывал: взял деньги у одного, чтобы отдать другому, долг не вернул в связи с отсутствием возможности, наличия тяжелого материального положения, а также нахождения супруги в декретном отпуске. А с Сергеем Нестеренко, мол, у него был совместный бизнес, Сергей вкладывал деньги, получал проценты. Но вот Костя прогорел — и отдать вложенное не смог. Такой же бизнес был с еще одним заявителем. «В подтверждение намерения о выполнении взятых на себя обязательств дополнительно возвратил денежные средства» (далее идет перечисление, кому и сколько — кому-то тысячу, кому-то 500 долларов).

Милиция провела и очные ставки. Заявители были категоричны: коммерческой деятельности они с Селицким не вели. Впрочем, по мнению милиции, тот факт, что Сергей Нестеренко дважды выезжал за границу с Костей, говорил как раз о том, что врет Сергей, а не Костя.

Следователь пришел к выводу, что дела у Константина до определенного времени шли неплохо. И умысла завладеть деньгами заявителей не было — он реально думал, что все всем отдаст. «В действиях Селицкого есть предпринимательский риск», — сказано в постановлении СК. В провале его начинаний есть вина «сложившейся трудной экономической ситуации в стране, роста курса доллара США, недобросовестного отношения со стороны партнеров Селицккого К.Ю. по ведению совместной коммерческой деятельности». Все это и привело к неблагоприятным последствиям. Так что все, кому Костя должен, могут требовать возврата долгов — но не в уголовном порядке.

Сергей отмечает: Константин в личных беседах не отказывается от долга. Он просто не платит. Потому что «денег нет».

Звонок Костантину: «Мою „посадку“ заказали»

Константин объяснял свою позицию долго и вроде бы логично. По каждому пункту.

Павлу, которому он проводил электрику и должен был поставить сантехнику, он все поставил. Мол, поэтому Павлу и отказывали в возбуждении дела — милиция получила доказательства, что все обещанное Константин исполнил. Якобы есть даже фотографии машины с трубами на фоне дома Павла.

Ребята-строители недополучили деньги, потому что сработали с браком, все пришлось переделывать. И вообще он заключал это мировое соглашение только потому, что против него было возбуждено уголовное дело, он не верил, что дело это не закончится посадкой, да еще ждал родов жены — не до разбирательств со строителями было. А теперь, мол, будет оспаривать мировое соглашение в суде.

Александр, который говорит, что был трудоустроен в фирме Кости и отдал туда свою трудовую, официально не был трудоустроен. «Ему и в милиции говорили: покажите контракт, договор. Но его не существует!».

Люди с авторынка вели с ним бизнес, возили в Россию двигатели, а со скачком валюты россияне, привыкшие к ценам в рублях, подорожавшие запчасти перестали покупать. В общем, все прогорели. Есть «железо», денег нет.

И вообще, его «посадку» заказали недоброжелатели.

К моменту публикации номер Константина перестал отвечать.

Что сейчас?

Люди, которые считают себя пострадавшими от действий Константина, ведут переписку с правоохранителями и даже написали коллективное письмо в Администрацию президента. Вот один из последних ответов прокуратуры.





Мы поинтересовались у мужчин, чего они хотят добиться. «Справедливости!» — ответили они.

— Хотим собрать всех, кто попал в похожие отношения с Константином. Нас таких точно не десяток даже, — уверены мужчины.

Мужчины отмечают: милиция по непонятным им причинам не хочет объединять их истории в единое дело. Но рассчитывают взять массой и резонансом.

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