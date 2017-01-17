﻿ Ученые: каждый пятый может "слышать" свет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ученые: каждый пятый может "слышать" свет

18.01.2017 16:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 20% людей может «слышать» световые сигналы, например вспышки, заявили нейробиологи из Лондонского университета и Королевского колледжа Лондона. Свое исследование они опубликовали в журнале Consciousness and Cognition, передает «Индикатор».


Фото: dic.academic.ru

Примерно одна пятая населения сталкивалась с чем-то похожим на синестезию — явление, когда чувственный сигнал одного рода дает автоматический отклик в виде ощущений другого рода.

Например, цифры или буквы приобретают определенную окраску, а движущиеся предметы «звучат», даже если перемещаются совершенно беззвучно. Авторы исследования обратили внимание на возможность воспринимать вспышки света на слух, как если бы они сопровождались звуками.

В ходе исследования 40 участникам были представлены визуальные (вспышки) или звуковые сообщения наподобие азбуки Морзе и задан вопрос, совпадают ли переданные сообщения.

Также их спросили, услышали ли они какие-либо звуки одновременно со вспышками. 22% опрошенных ответили, что слышали такие звуки, эти же люди лучше выполнили само задание. Также оказалось, что среди профессиональных музыкантов доля синестетиков выше, хотя и неясно, является ли их занятие следствием или причиной развития синестезии.

«Многие из нас получают ощущения, которые мы даже не распознаем», — уверен один из авторов исследования, нейробиолог из Лондонского университета Эллиот Фримен.

Читайте также: 

Белорусский врач-инноватор лечит зрение тетрисом, в планах - "лекарство" из World of Tanks

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примерно одна пятая населения сталкивалась с чем-то похожим на синестезию - явление, когда чувственный сигнал одного рода дает автоматический отклик в виде...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Читатели: "Мы хотим, чтобы люди узнали, как "строитель" Костя может оставить без денег"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика