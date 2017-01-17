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Ученые: каждый пятый может "слышать" свет
Более 20% людей может «слышать» световые сигналы, например вспышки, заявили нейробиологи из Лондонского университета и Королевского колледжа Лондона. Свое исследование они
Примерно одна пятая населения сталкивалась с чем-то похожим на синестезию — явление, когда чувственный сигнал одного рода дает автоматический отклик в виде ощущений другого рода.
Например, цифры или буквы приобретают определенную окраску, а движущиеся предметы «звучат», даже если перемещаются совершенно беззвучно. Авторы исследования обратили внимание на возможность воспринимать вспышки света на слух, как если бы они сопровождались звуками.
В ходе исследования 40 участникам были представлены визуальные (вспышки) или звуковые сообщения наподобие азбуки Морзе и задан вопрос, совпадают ли переданные сообщения.
Также их спросили, услышали ли они какие-либо звуки одновременно со вспышками. 22% опрошенных ответили, что слышали такие звуки, эти же люди лучше выполнили само задание. Также оказалось, что среди профессиональных музыкантов доля синестетиков выше, хотя и неясно, является ли их занятие следствием или причиной развития синестезии.
«Многие из нас получают ощущения, которые мы даже не распознаем», — уверен один из авторов исследования, нейробиолог из Лондонского университета Эллиот Фримен.
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Примерно одна пятая населения сталкивалась с чем-то похожим на синестезию - явление, когда чувственный сигнал одного рода дает автоматический отклик в виде...
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