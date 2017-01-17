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Гроза эстонских дорог "баба Валя" о своем "субарике" и стиле езды

18.01.2017 16:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жители эстонской столице постоянно выкладывают в интернет видеоролики, где Subaru Impreza, на которой ездит Терехова, паркуется в запрещенных местах или попадает в мелкие ДТП, передает Sputnik Эстония. В ее честь создана целая группа на Facebook и множество демотиваторов.

Гроза эстонских дорог "баба Валя" о своем "субарике" и стиле езды
© Sputnik Александр Липовец
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Сама "баба Валя", говоря о мелких дорожных инцидентах, в которые она попадает, показывает свою "нанотряпку" и рассказывает, что с помощью нее она устраняет последствия аварий как на своем автомобиле, так и на тех, которые она случайно задела.

Жители Таллинна боролись с Тереховой разными способами — даже прокалывали колеса на ее "субарике", однако она не собирается сдаваться и отмечает, что водит автомобиль лучше, чем многие другие.

 
 
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Жительница таллиннского района Ласнамяэ Валентина Терехова или "баба Валя", как называют ее пользователи интернета, стала интернет-мемом. Смотрите на видео...

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