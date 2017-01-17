Жители эстонской столице постоянно выкладывают в интернет видеоролики, где Subaru Impreza, на которой ездит Терехова, паркуется в запрещенных местах или попадает в мелкие ДТП, передает Sputnik Эстония . В ее честь создана целая группа на Facebook и множество демотиваторов.



© Sputnik Александр Липовец Фотофакт: лихачи опробовали объездную трассу вокруг Вильнюса

Сама "баба Валя", говоря о мелких дорожных инцидентах, в которые она попадает, показывает свою "нанотряпку" и рассказывает, что с помощью нее она устраняет последствия аварий как на своем автомобиле, так и на тех, которые она случайно задела.

Жители Таллинна боролись с Тереховой разными способами — даже прокалывали колеса на ее "субарике", однако она не собирается сдаваться и отмечает, что водит автомобиль лучше, чем многие другие.