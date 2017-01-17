Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя рассказала о планах узаконить отношения с Евгением Цуркиным и вспомнила, как жених сделал ей предложение.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Говоря о планах на 2017 год, вы отметили, что ваша главная цель — «утвердиться в личной жизни». Что вы понимаете под данными словами?

— Во-первых, узаконить наши отношения с Евгением Цуркиным (пловец сборной Беларуси — Naviny.by). Во-вторых, иметь свой дом в материальном плане и домашний очаг в ментальном плане.

— А разве сейчас вы с Евгением не живете вместе?

— Живем мы на данный момент раздельно, потому что негде жить вместе. Наша новая квартира еще не готова. Но я приезжаю к нему, он приезжает ко мне. Плюс мы все-таки из разных городов.

— Насколько отношения на расстоянии для вас сложны?

— Я бы не ставила вопрос о сложности отношений. Я понимаю, что таковы обстоятельства на данном этапе и спокойно к этому отношусь. Понятно, что хочется быть больше рядом. Но зато радость от каждой встречи более бурная.

— Как Евгений сделал вам предложение и подарил обручальное кольцо?

— Почву Евгений подготавливал заранее, спрашивал, намекал. А предложение сделал после длительной разлуки, когда мы не виделись почти три месяца. Я была с дороги, уставшая, и буквально на пороге он подарил кольцо.

— Ваша реакция?

— Я сначала опешила, совсем не ожидала, просто в шоке стояла. Конечно, ответила «да».

Герасименя: «Свадьба будет!»

— Для девушки свадьба, пожалуй, главное событие в жизни…

— Вы так считаете?

— А вы считаете по-другому?

— Я, наверное, пережила тот период, когда всем девочкам хочется стать невестой. Я вам скажу так, я бы и со свадьбой не торопилась сейчас. Я не считаю, что штамп в паспорте что-то меняет. Это устой, обычай. Но я не думаю, что это грандиозное событие. Для меня важнее, что внутри, а не все эти внешние формальности.

— Так какой вы видите вашу свадьбу?

— У нас есть задумки, но не хотелось бы пока о них распространяться. Посмотрим, как получится, это зависит от некоторых факторов.

— На чем, на ваш взгляд, держатся отношения между мужчиной и женщиной?

— Уверена, что в каждой паре это что-то свое. С моей точки зрения, основными являются: доверие, общие интересы, планы.

— А в чем главные функции и обязанности супруги?

— Поддержка мужа. Женщина делает мужчину, а мужчина делает женщину. Важно тонко чувствовать, что происходит с твоим мужчиной. Материнство — это бесспорно. Это одна из основных обязанностей.

— Буквально в каждом интервью в последнее время вы подчеркиваете, какое удовольствие и позитив вы получаете от общения с детьми. Обычно так говорят женщины, которые готовы и хотят стать мамами. У вас есть это желание? Я имею в виду не абстрактное «когда-нибудь в будущем», а конкретное «сейчас».

— Конечно! Но я не могу сказать, что мы вот в этом году будем делать детей. Как получится… Если получится, хорошо.

— Желание стать мамой и планы продолжить спортивную карьеру и выступить на Олимпиаде-2020 не противоречат друг другу?

— Ни в коем случае. Повторюсь, если Бог даст ребенка сейчас — замечательно.