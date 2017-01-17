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Герасименя рассказала об отношении к свадьбе и том, как жених делал ей предложение
Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя рассказала о планах узаконить отношения с Евгением Цуркиным и вспомнила, как жених сделал ей предложение.
— Говоря о планах на 2017 год, вы отметили, что ваша главная цель — «утвердиться в личной жизни». Что вы понимаете под данными словами?
— Во-первых, узаконить наши отношения с Евгением Цуркиным (пловец сборной Беларуси — Naviny.by). Во-вторых, иметь свой дом в материальном плане и домашний очаг в ментальном плане.
— А разве сейчас вы с Евгением не живете вместе?
— Живем мы на данный момент раздельно, потому что негде жить вместе. Наша новая квартира еще не готова. Но я приезжаю к нему, он приезжает ко мне. Плюс мы все-таки из разных городов.
— Насколько отношения на расстоянии для вас сложны?
— Я бы не ставила вопрос о сложности отношений. Я понимаю, что таковы обстоятельства на данном этапе и спокойно к этому отношусь. Понятно, что хочется быть больше рядом. Но зато радость от каждой встречи более бурная.
— Как Евгений сделал вам предложение и подарил обручальное кольцо?
— Почву Евгений подготавливал заранее, спрашивал, намекал. А предложение сделал после длительной разлуки, когда мы не виделись почти три месяца. Я была с дороги, уставшая, и буквально на пороге он подарил кольцо.
— Ваша реакция?
— Я сначала опешила, совсем не ожидала, просто в шоке стояла. Конечно, ответила «да».
— Для девушки свадьба, пожалуй, главное событие в жизни…
— Вы так считаете?
— А вы считаете по-другому?
— Я, наверное, пережила тот период, когда всем девочкам хочется стать невестой. Я вам скажу так, я бы и со свадьбой не торопилась сейчас. Я не считаю, что штамп в паспорте что-то меняет. Это устой, обычай. Но я не думаю, что это грандиозное событие. Для меня важнее, что внутри, а не все эти внешние формальности.
— Так какой вы видите вашу свадьбу?
— У нас есть задумки, но не хотелось бы пока о них распространяться. Посмотрим, как получится, это зависит от некоторых факторов.
— На чем, на ваш взгляд, держатся отношения между мужчиной и женщиной?
— Уверена, что в каждой паре это что-то свое. С моей точки зрения, основными являются: доверие, общие интересы, планы.
— А в чем главные функции и обязанности супруги?
— Поддержка мужа. Женщина делает мужчину, а мужчина делает женщину. Важно тонко чувствовать, что происходит с твоим мужчиной. Материнство — это бесспорно. Это одна из основных обязанностей.
— Буквально в каждом интервью в последнее время вы подчеркиваете, какое удовольствие и позитив вы получаете от общения с детьми. Обычно так говорят женщины, которые готовы и хотят стать мамами. У вас есть это желание? Я имею в виду не абстрактное «когда-нибудь в будущем», а конкретное «сейчас».
— Конечно! Но я не могу сказать, что мы вот в этом году будем делать детей. Как получится… Если получится, хорошо.
— Желание стать мамой и планы продолжить спортивную карьеру и выступить на Олимпиаде-2020 не противоречат друг другу?
— Ни в коем случае. Повторюсь, если Бог даст ребенка сейчас — замечательно.
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Трехкратная медалистка Олимпиад Александра Герасименя рассказала о планах узаконить отношения с Евгением Цуркиным и вспомнила, как жених сделал ей предложение.
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