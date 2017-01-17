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Водосвятие: очередь за Великой агиасмой под Минском
18.01.2017 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Настоятель храма в честь Святого Пророка Илии отец Алексей провел молебен и освящение воды в канун праздника Крещения в деревне Лусково (Минский район).
© Sputnik Егор Еремов
По словам священнослужителей, относиться к крещенской воде нужно, как к святыне, которая после специального ритуала, проводимого 18 и 19 января, приобретает целительные свойства.
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Еще одно такое водосвятие будет совершаться 19 января в праздник Крещения Господня, после торжественной литургии.
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