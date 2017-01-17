МИНСК, 18 янв — Sputnik. Настоятель храма в честь Святого Пророка Илии отец Алексей провел молебен и освящение воды в канун праздника Крещения в деревне Лусково (Минский район).



© Sputnik Егор Еремов Традиции крещенского сочельника: сладкое "сочиво" и святая вода

По словам священнослужителей, относиться к крещенской воде нужно, как к святыне, которая после специального ритуала, проводимого 18 и 19 января, приобретает целительные свойства.

Смотрите на белорусской версии Sputnik фотоленту, как прошел ритуал освящения воды в деревне Лусково под Минском>>