МИНСК, 18 янв — Sputnik. Международная акция #MuseumSelfie проходит во всех музеях мира: люди идут в музеи и фотографируются, выкладывают фото с хэштегами #MuseumSelfie (и #MuseumSelfie2017), а авторы лучших снимков чаще всего получают подарок от музея.

В Минске к акции присоединился музей Азгура. Благо, экспонатов, с которыми можно сделать нетривиальные селфи, достаточно — от Феликса Эдмундовича до Сталина. Вход в музей сегодня пообещали сделать бесплатным.

Sputnik изучил, какие селфи делали в мире в этот день. Приглашает фотографироваться в музее без стеснения Лувр.

Некоторые посетители мимикрируют под Фриду Кало.

#MuseumSelfie #MuseumSelfieDay #oldbutgold Фото опубликовано @migour Янв 18 2017 в 5:33 PST

Можно сделать селфи в музее авиации в Лондоне.