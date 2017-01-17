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Селфи с Дзержинским: музей Азгура присоединился к дню музейных селфи
18.01.2017 17:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Международная акция #MuseumSelfie проходит во всех музеях мира: люди идут в музеи и фотографируются, выкладывают фото с хэштегами #MuseumSelfie (и #MuseumSelfie2017), а авторы лучших снимков чаще всего получают подарок от музея.
В Минске к акции присоединился музей Азгура. Благо, экспонатов, с которыми можно сделать нетривиальные селфи, достаточно — от Феликса Эдмундовича до Сталина. Вход в музей сегодня пообещали сделать бесплатным.
Sputnik изучил, какие селфи делали в мире в этот день. Приглашает фотографироваться в музее без стеснения Лувр.
Некоторые посетители мимикрируют под Фриду Кало.
Можно сделать селфи в музее авиации в Лондоне.
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