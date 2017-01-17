﻿ Селфи с Дзержинским: музей Азгура присоединился к дню музейных селфи. 21.by
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Селфи с Дзержинским: музей Азгура присоединился к дню музейных селфи

18.01.2017 17:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Международная акция #MuseumSelfie проходит во всех музеях мира: люди идут в музеи и фотографируются, выкладывают фото с хэштегами #MuseumSelfie (и  #MuseumSelfie2017), а авторы лучших снимков чаще всего получают подарок от музея.

В Минске к акции присоединился музей Азгура. Благо, экспонатов, с которыми можно сделать нетривиальные селфи, достаточно — от Феликса Эдмундовича до Сталина. Вход в музей сегодня пообещали сделать бесплатным.

Sputnik изучил, какие селфи делали в мире в этот день. Приглашает фотографироваться в музее без стеснения Лувр.

Некоторые посетители мимикрируют под Фриду Кало.

#MuseumSelfie #MuseumSelfieDay #oldbutgold

Фото опубликовано @migour Янв 18 2017 в 5:33 PST

Можно сделать селфи в музее авиации в Лондоне.

Here we go my special 1000th post! So special as the Raf Musem is! ✈️

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
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Сфотографироваться с Джокондой здесь и сейчас у минчан нет возможности, а вот выложить селфи с Дзержинским можно.

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