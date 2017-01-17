



Компания спортивной одежды производит кроссовки будущего и выпускает «умные» гаджеты.

12 января Boston Consulting Group опубликовала список самых инновационных компаний мира. В топ ворвались цифровые революционеры вроде Uber и Airbnb, которые потеснили традиционных лидеров рейтинга — промышленных инноваторов типа General Electric или Daimler. Но настоящий прорыв в рейтинге совершили компании — производители спортивной одежды и обуви, показавшие самый быстрый рост.

В 2016 году, пожалуй, самое заметное место в новом рейтинге BCG занимает компания Nike, пишет forbes.ru

Кроссовки без шнурков и не только

Nike в 2016 году сделала ставку на инновации, всеми силами отстаивая право называться лидером в первую очередь рынка кроссовок. Несмотря на то что выпустить в продажу самозашнуровывающиеся кроссовки к условному прибытию героя фантастического фильма «Назад в будущее» в 2015 году Nike не успела, уже в следующем году компания создала для массового рынка не просто реплику из фильма, а действительно оригинальную модель.

Кроссовки HyperAdapt 1.0 оборудованы внутри специальным датчиком, который, соприкасаясь со стопой, автоматически затягивает шнурки. Кроссовки были выставлены ограниченной линейкой и, несмотря на высокую цену в 720$, быстро разошлись, а цена модели при перепродаже достигает 4000 долларов за пару. Впрочем, ограниченные коллекции — любимая тактика производителей спортивной обуви, Nike не исключение. Маркетологи компаний создают превышающий предложение спрос — таким образом уже сформировалась целая культура «сникерхедов», коллекционеров кроссовок.

В прошлом году инженеры Nike создали бутсы, которые не вязнут в грязи, — Anti-Clog Traction. Адаптивные полимеры взаимодействуют с водой и предотвращают налипание грязи. Nike также не упустила шанс отметить свое присутствие на Олимпийских играх в Рио, анонсировав новые технологии одежды для спортсменов. Форма с технологией Aeroswift обещала стать на 10% легче и на 50% более эластичной. После презентации обновленной технологией формы Nike Vapor track and field одежда поступила в продажу. Доходы компании за этот период также выросли, показав лучший показатель за год, однако нельзя утверждать, что именно Aeroswift стала причиной такого роста.

Смарт-часы Watch Nike+

Но продуктовыми инновациями Nike не ограничивается. Компания развивается и как создатель мобильных приложений. В прошлом году на рынок вышел совместный продукт Nike и Apple — смарт-часы Watch Nike+, предназначенные для любителей бега. Не обошлось и без приобретений: так, летом Nike приобрела стартап Virgin Mega Ричарда Брэнсона, чтобы запустить собственную цифровую студию в Нью-Йорке. Хотя это «малоизвестный стартап из 12 человек», который разрабатывал мобильные приложения, Nike надеется с его помощью развить и собственные мобильные сервисы, в первую очередь Nike SNKRS, в котором можно найти информацию о новой продукции компании. Еще в 2013 году мобильное приложение Nike+ собрало больше 18 миллионов пользователей, обогнав своих текущих конкурентов на рынке приложений.

Есть ли прибыль от инноваций?

В финансовом году, который завершился в конце мая, чистая прибыль производителя спортивной одежды Nike выросла в годовом выражении на 15% и составила $3,76 млрд. И хотя Nike не раскрывает сумму расходов на разработку, судя по всему, значительные средства компании уходят именно на развитие технологий. Это подтверждается огромным количеством патентов. Так, Nike подал заявки на 541 патент в 2014 году, но побил свой рекорд в 2016 году, зарегистрировав 687 патентов. При этом около 80% заявок относилось к четырем основным направлениям: обувь, одежда, работа с данными и производство. Более того, общее количество патентов у Nike (5 060) больше, чем у автогиганта Ford Motors (3 563) и лидера фарминдустрии Phizer (2 587). Сам президент Nike Марк Паркер уверен, что именно в инновациях и заключается секрет финансового успеха компании.