Окунаться в прорубь на праздник Крещения нужно очень осторожно, так как контраст температур тела и холодной воды может стать причиной спазмов и даже спровоцировать пневмонию, сообщил на радио Sputnik Беларусь медицинский специалист Евгений Петкевич.

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Минске 2017" title="Купание на православное Крещение в Минске 2017" class=""> © Sputnik/ Крещенские купания в Минске: места и рекомендации

"Считается, что окунание в прорубь на Крещение несет за собой оздоровление. Но все же это мероприятие экстремальное для организма, и оно требует определенной подготовки", — уточнил специалист.

По словам Евгения Петкевича, процесс окунания в ледяную прорубь можно рассматривать как элемент закаливания организма.

"Если человек не практикует это в течение года и не начинает тренироваться заранее, высока вероятность проблем со здоровьем. Судя по комментариям священнослужителей, это мероприятие тоже неоднозначное. Если же с этим связывать какие-то психологические надежды на очищение, то, может, и повезет, — обойдется без пневмонии", — рассказал Петкевич.



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По рекомендациям специалиста, погружение в холодную воду должно быть кратковременным — не более нескольких секунд. После того, как человек выйдет из воды, нужно тепло одеться и выпить согревающий напиток — чай или травяной отвар. Таким образом, можно снять спазм сосудов, как реакцию на переохлаждение, и не допустить обморожения.

Рекомендации специалиста-медика по окунанию в ледяную прорубь на праздник Крещения слушайте на радио Sputnik Беларусь.