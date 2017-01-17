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Крещение в минских православных храмах: расписание богослужений и время раздачи крещенской воды

18.01.2017 16:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Расписание богослужений и время раздачи крещенской воды в православных храмах Минска на Крещенский сочельник и Богоявление 18–19 января 2017 года — в инфографике Sputnik.

Крещение в минских православных храмах: расписание богослужений и время раздачи крещенской воды
© Sputnik/
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Водосвятие называется Великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминаниями о евангельском событии, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Крещенская вода — одна из главных святынь Православной церкви. Еще в древние времена были замечены особые животворящие и исцеляющие свойства святой воды, которая восполняют душевные и телесные силы человека, принимающего ее с верой.

После Великого водосвятия, особого молебенного чина, в котором на воду призывается исцеляющая благодать Святого Духа, верующие, по традиции, выпивают по кружечке крещенской воды в храме, умывают ею лицо, а затем разбирают свои бутылочки с агиасмой и уносят их домой.

Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к обычной воде, она передает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой. Святую воду обычно следует пить утром, натощак, а при заболеваниях — в любое время и сопровождать этот ритуал чтением молитвы.

При этом патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел считает недопустимым продажу святой воды. Касаясь проблемы псевдосборщиков средств для церкви, митрополит сказал, что есть случаи, когда и в Минске, и в регионах это делают люди, которые не получили благословения.

"Если нет благословения — то это проходимцы, вызывайте милицию", — призвал он православных белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Водосвятие будет совершаться 19 января в праздник Крещения Господня, после торжественной литургии.

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