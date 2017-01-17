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Российский олимпийский чемпион Сочи-2014 может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена

18.01.2017 17:31 — Разное | Tut.by  
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Российский лыжник Александр Легков, который был временно отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, может быть оправдан, так как в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) перепутаны кодовые цифры. Об этом сообщил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн, слова которого приводит шведская газета Expressen.


Фото: Reuters

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. В их числе оказались олимпийский чемпион Александр Легков и Евгений Белов, в пятницу FIS заслушала показания спортсменов и адвоката.

«Мы проанализировали документацию из доклада Макларена и пришли к выводу, что в ней есть несоответствие по кодам, — сказал адвокат. — Например, если мы посмотрим на коды Белова, то обнаружим там два турнира, на которых его просто не было, значит, этот код принадлежит другому спортсмену. Конечно, это очень большая проблема, и мы обратили на это внимание в пятницу на встрече с FIS».

Также Вишеманн отметил, что ответ FIS по делу Легкова ожидается в ближайшие недели. Однако даже если отстранение будет отменено, лыжник не намерен участвовать в этапе Кубка мира в Ульрисехамне (21−22 января). «Мы ждем ответ в ближайшие недели и надеемся на снятие отстранения, — сказал адвокат. — Нет, его не будет в Ульрисехамне, сейчас он готовится к чемпионату мира».

Во второй части доклада Макларена, который был опубликован 9 декабря, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.

FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не намерена объединять дела всех шести отстраненных от соревнований российских лыжников, первыми решение узнают Александр Легков и Евгений Белов. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

«Антидопинговая панель сообщила нам, что сначала они примут решение по двум делам — Легкова и Белова», — сказал Вишеманн, ранее сообщивший, что решение должно быть вынесено в конце нынешней недели.

Чемпионы мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, которые также были отстранены от соревнований, пока не намерены нанимать адвоката. Они направили в FIS объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у международной федерации возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.

 
 
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