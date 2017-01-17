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Российский олимпийский чемпион Сочи-2014 может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена
Российский лыжник Александр Легков, который был временно отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, может быть оправдан, так как в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) перепутаны кодовые цифры. Об этом сообщил адвокат спортсмена Кристоф Вишеманн, слова которого приводит шведская газета
23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были
«Мы проанализировали документацию из доклада Макларена и пришли к выводу, что в ней есть несоответствие по кодам, — сказал адвокат. — Например, если мы посмотрим на коды Белова, то обнаружим там два турнира, на которых его просто не было, значит, этот код принадлежит другому спортсмену. Конечно, это очень большая проблема, и мы обратили на это внимание в пятницу на встрече с FIS».
Также Вишеманн отметил, что ответ FIS по делу Легкова ожидается в ближайшие недели. Однако даже если отстранение будет отменено, лыжник не намерен участвовать в этапе Кубка мира в Ульрисехамне (21−22 января). «Мы ждем ответ в ближайшие недели и надеемся на снятие отстранения, — сказал адвокат. — Нет, его не будет в Ульрисехамне, сейчас он готовится к чемпионату мира».
Во
FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не намерена объединять дела всех шести отстраненных от соревнований российских лыжников, первыми решение узнают Александр Легков и Евгений Белов. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.
«Антидопинговая панель сообщила нам, что сначала они примут решение по двум делам — Легкова и Белова», — сказал Вишеманн, ранее сообщивший, что решение должно быть вынесено в конце нынешней недели.
Чемпионы мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, которые также были отстранены от соревнований, пока не намерены нанимать адвоката. Они направили в FIS объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у международной федерации возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.
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Российский лыжник Александр Легков, который был временно отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, может быть оправдан, так как в докладе...
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