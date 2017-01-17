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Маршрутчиков обяжут ездить на непопулярные направления

18.01.2017 16:55 — Разное | Tut.by  
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Частных перевозчиков могут обязать обслуживать убыточные направления. Соответствующие поправки внесут в закон «Об автомобильном транспорте и автоперевозках». Их парламент рассмотрит во втором чтении весной этого года. Об этом сообщил глава председатель Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак.

Речь идет о поправках в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Изменения коснутся регулирования сферы общественного транспорта — в частности операторов автомобильных перевозок пассажиров. По словам главы парламентской комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрея Рыбака, Минтранс уже сегодня работает над подзаконными актами, чтобы соблюсти баланс интересов пассажиров и транспортной отрасли. Планируется, что весной закон будет принят во втором чтении.

Как заметил Андрей Рыбак, сейчас рынок автомобильных перевозок расширяется в основном за счет частных компаний.

— Они выбирают самые лакомые кусочки рынка, перевозки, которые приносят наибольший доход, а государственные перевозчики сегодня больше работают в том секторе, где выполняется социальный стандарт, и терпят определенные убытки. Потому имеет смысл, чтобы наиболее эффективные перевозчики, взяли на себя ответственность и за перевозки по непопулярным направлениям", — передает слова Андрея Рыбака БЕЛТА.

A.TUT.BY — покупка и продажа новых и б/у авто в Беларуси. Объявления от частных лиц, предложения автохаусов и официальных дилеров.

 
 
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Соответствующие поправки внесут в закон "Об автомобильном транспорте и автоперевозках". Их парламент рассмотрит во втором чтении весной этого года.

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