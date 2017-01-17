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Беларусь и Египет подписали договор о выдаче преступников

18.01.2017 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Египет подписали договор о выдаче преступников

фото: kremlinpress.com

Международные договоры в правовой сфере подписаны в ходе официального визита Александра Лукашенко в Египет.

Беларусь и Египет подписали договор о выдаче преступников. Положения документа создадут правовую основу для взаимодействия компетентных органов в сфере выдачи правонарушителей. По договору страны обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение, передает БЕЛТА

Также Беларусь и Египет подписали договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам.

Заключение договора о правовой помощи позволит компетентным органам обоих государств решать вопросы оказания правовой помощи по гражданским и экономическим делам путем выполнения поручений о производстве процессуальных действий (в частности, передача и вручение документов, получение доказательств).

Формирование международной договорно-правовой базы в сфере юстиции с Египтом началось в 2010 году с подписания в Минске договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Таким образом, теперь между Беларусью и Египтом договорно-правовая база в сфере правовой помощи сформирована полностью.

Согласно положениям договоров, для их вступления в силу необходима ратификация, осуществление как Беларусью, так и Египтом определенных внутригосударственных процедур по признанию обязательной силы этих документов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Международные договоры в правовой сфере подписаны в ходе официального визита Александра Лукашенко в Египет.

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