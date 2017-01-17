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У завода "БелДжи" будет новый директор? Решение озвучат в конце февраля
В СМИ появились сведения о том, что на заводе «БелДжи» сменяется руководство. Директор завода «БелДжи» в Беларуси сейчас находится в отпуске. Решение о продлении или прекращении трудовых отношений стороны примут в конце февраля.
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Как прокомментировали в пресс-службе предприятия, сейчас Дмитрий Батраков находится в отпуске.
— В середине следующего месяца он вернется из отпуска. В конце февраля обе стороны примут решение о продлении или прекращении трудовых отношений. Стоит также заметить: слухи о том, что новым директором будет гражданин КНР не имеют под собой оснований, — отметили AUTO.TUT.BY в пресс-службе.
Есть вероятность, что у нового завода по производству китайских автомобилей «Джили», построенного в Борисовском районе неподалеку от Жодино, будет новый директор.
Напомним, что ввести в эксплуатацию новое предприятие обещали к 1 января. Накануне Нового года на пресс-конференции для республиканских и региональных средств массовой информации председатель Миноблисполкома Семен Шапиро сообщил, что практически завершается строительство первого в Беларуси завода по производству легковых автомобилей — СЗАО «БелДжи». По уточненным данным, завод торжественно отроют в середине лета.
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Сейчас действующий директор завода БелДжИ в отпуске.
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