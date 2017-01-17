Серьезная авария произошла вечером 18 января на проспекте Независимости возле дворца спорта «Уручье». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.





— По предварительной информации, водитель Audi 100 двигался по проспекту в направлении центра и напротив дома № 196 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara, — рассказала представитель ГАИ Первомайского района Екатерина Журимская.

В результате ДТП водитель и пассажирка Audi получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В районе аварии в направлении выезда из города образовался серьезный затор. Госавтоинспекция рекомендует водителям объезжать данный участок дороги по маршруту: улица Острошицкая, трасса Заславль — Колодищи, улица Рогачевская, проспект Независимости.