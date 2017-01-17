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На проспекте Независимости серьезная авария, движение затруднено, есть пострадавшие

18.01.2017 18:04 — Разное | Tut.by  
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Серьезная авария произошла вечером 18 января на проспекте Независимости возле дворца спорта «Уручье». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.


— По предварительной информации, водитель Audi 100 двигался по проспекту в направлении центра и напротив дома № 196 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara, — рассказала представитель ГАИ Первомайского района Екатерина Журимская.

В результате ДТП водитель и пассажирка Audi получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В районе аварии в направлении выезда из города образовался серьезный затор. Госавтоинспекция рекомендует водителям объезжать данный участок дороги по маршруту: улица Острошицкая, трасса Заславль — Колодищи, улица Рогачевская, проспект Независимости.

 
 
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Авария произошла вечером 18 января возле дворца спорта "Уручье".

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