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ЦРУ опубликовало рассекреченные фото "НЛО" и чертежи "летающих тарелок"
По интернету давно ходят байки о «тайных архивах ЦРУ», где спрятана «вся правда об инопланетянах». Сегодня утром Центральное разведывательное управление США
К примеру, в архиве есть
Также в архиве ФБР подробнейший
Более ста страниц в нем посвящено рассказам очевидцев, которые утверждали, что видели необычные объекты в воздухе. Среди них есть слова полицейских, астрономов, ученых, военных, а также фотографии и данные радаров — в общей сложности 575 случаев за 23 года. В доклад вошли только те наблюдения, которые не получили логического объяснения.
Большинство очевидцев (около 50%) сообщали об объектах, похожих на диск — их ширина была примерно в десять раз больше толщины. Еще 24% наблюдателей видели яркий источник света, а 8% — нечто, похожее на ракету или сигару. 3% случаев было автоматически зарегистрировано радарами.
Большая часть дископодобных объектов напоминала очевидцам по форме сплюснутую сферу или планету Сатурн с кольцом вокруг. Их цвет обычно характеризовали как белый или серебристый, некоторые сообщали о свечении и блеске. В 50 случаях свидетели сообщали об «иллюминаторах» на объекте.
В большинстве случаев эти объекты парили в воздухе, кружили над транспортом людей, «встречались» в воздухе и продолжали дорогу вместе. Более мелкие объекты «сопровождали» крупные. Радары фиксировали скорости от 240 до 14 тысяч км/ч.
По данным отчета, необычайную концентрацию объектов отмечали в Вашингтоне 29 июля 1952 года. На протяжении шести часов радары фиксировали неопознанные цели, также поступали сообщения от людей, которые видели неясные источники света.
Глава Военно-воздушных сил США тогда объявил на пресс-конференции, что сбои радаров и огни в небе вызваны температурной инверсией. Однако позже в ходе расследования эту версию признали несостоятельной, а этот случай был квалифицирован как «неизвестный».
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Центральное разведывательное управление США опубликовало в интернете рассекреченные документы за прошлые полвека - и там обнаружилось немало сообщений о...
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