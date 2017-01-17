По интернету давно ходят байки о «тайных архивах ЦРУ», где спрятана «вся правда об инопланетянах». Сегодня утром Центральное разведывательное управление США опубликовало в интернете рассекреченные документы за прошлые полвека — и там обнаружилось немало сообщений о наблюдениях за НЛО.

К примеру, в архиве есть два документа под названием «Фото НЛО» без детальных текстовых комментариев. По некоторым фотографиям составители нарисовали схемы «летающих объектов». Фотографии быди собраны в 1956 году и рассекречены в 2013.



Изображение: cia.gov



Изображение: cia.gov



Изображение: cia.gov



Изображение: cia.gov



Изображение: cia.gov

Также в архиве ФБР подробнейший доклад под названием «Свидетельства НЛО. Идентифицированные летающие объекты». Его составил «Национальный комитет по воздушным явлениям» (NICAP) в 1964 году, к публикации документ одобрили в 2001 году. Копию документа составители отправили в Конгресс и призвали к «рациональному расследованию явления».

Более ста страниц в нем посвящено рассказам очевидцев, которые утверждали, что видели необычные объекты в воздухе. Среди них есть слова полицейских, астрономов, ученых, военных, а также фотографии и данные радаров — в общей сложности 575 случаев за 23 года. В доклад вошли только те наблюдения, которые не получили логического объяснения.

Большинство очевидцев (около 50%) сообщали об объектах, похожих на диск — их ширина была примерно в десять раз больше толщины. Еще 24% наблюдателей видели яркий источник света, а 8% — нечто, похожее на ракету или сигару. 3% случаев было автоматически зарегистрировано радарами.

Большая часть дископодобных объектов напоминала очевидцам по форме сплюснутую сферу или планету Сатурн с кольцом вокруг. Их цвет обычно характеризовали как белый или серебристый, некоторые сообщали о свечении и блеске. В 50 случаях свидетели сообщали об «иллюминаторах» на объекте.



Изображение: cia.gov

В большинстве случаев эти объекты парили в воздухе, кружили над транспортом людей, «встречались» в воздухе и продолжали дорогу вместе. Более мелкие объекты «сопровождали» крупные. Радары фиксировали скорости от 240 до 14 тысяч км/ч.

По данным отчета, необычайную концентрацию объектов отмечали в Вашингтоне 29 июля 1952 года. На протяжении шести часов радары фиксировали неопознанные цели, также поступали сообщения от людей, которые видели неясные источники света.

Глава Военно-воздушных сил США тогда объявил на пресс-конференции, что сбои радаров и огни в небе вызваны температурной инверсией. Однако позже в ходе расследования эту версию признали несостоятельной, а этот случай был квалифицирован как «неизвестный».