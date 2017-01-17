Премьера конкурса "Ты супер!" состоится уже скоро — 18 февраля телеканал НТВ покажет первые передачи масштабного проекта. В нем примут участие и две белорусские девушки — Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Они были выбраны в ходе предварительных кастингов телеканала НТВ. Сейчас девушки отправляются в Москву, чтоб приступить к интенсивной подготовке для участия в конкурсе.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером шоу талантов "Ты супер!". Накануне отъезда белорусских участниц конкурса напутствовали в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

"Для Sputnik Беларусь, как для молодого агентства, выступить партнером такого конкурса, как "Ты супер!", — хорошая возможность попробовать себя в новом качестве. Этот проект может повлиять на судьбы детей, которые хотят себя реализовать. Для них это не только возможность показать себя, но и хорошая путевка для дальнейшего старта в жизни", — сказала шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова и выразила уверенность, что таланты из Беларуси непременно достойно покажут себя в конкурсе.

Опекуны девушек признались, что долго не могли поверить в реальность происходящего. "Этот проект дает детям не только путевку в жизнь, но и огромнейший опыт, который в любом случае запомнится и останется", — уверена опекун Даши Черновой Юлия Наталевич.

"Сообщение о том, что мы участвуем в конкурсе, стало лучшим подарком ко Дню рождения и Новому году", — призналась опекун Насти Кравчени Нина Крот.

Обе участницы признались, что очень волнуются. И том, что стали участницами проекта "Ты супер!" рассказали друзьям и однокурсникам лишь когда в их учебные заведения приехала съемочная группа НТВ для подготовки визитки. Впрочем, юные участницы были единодушны и в том, что верят в свои силы и надеются на благосклонность Фортуны.

"Передо мной сейчас стоит задача достойно представить нашу Беларусь, показать, что мы действительно достойны участия в этом проекте, показать уровень наших ребят и быть на высоте", — рассказала в редакции Sputnik Дарья Чернова. К конкурсному исполнению готовит песню "Беловежская пуща", поскольку убеждена, что она лучше всего передает все очарование нашей страны.

Солист легендарных "Песняров" и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поддержал конкурсанток и заверил, что не сомневается в том, что все у них получится.

Настя Кравченя добавила, что никогда не была в Москве и очень рада возможности познакомится и поработать с известными людьми, получить уроки от настоящих профессионалов.

"Через несколько часов в вашей жизни начнется совершенно новый этап и все потому, что "Ты супер!". Вы, супермальчишки и супердевчонки, совсем скоро отправитесь в одно из самых ярких и незабываемых путешествий. Такой шанс выпадает не каждому, но каждый из вас, я убежден, его достоин", — сказал ведущий телешоу "Ты супер!" Вадим Такменев.

Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Музыкальные таланты будут представлены детьми из 9 стран, включая Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер; также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка. С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ.

Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

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