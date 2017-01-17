﻿ Сергей Михалок и группа BRUTTO в рамках тура выступят в Бресте и Барановичах. 21.by
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Сергей Михалок и группа BRUTTO в рамках тура выступят в Бресте и Барановичах

18.01.2017 19:27 — Разное | Tut.by  
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После феерического гомельского концерта поклонники с нетерпением и надеждой ожидали новостей от группы. И вот, свершилось — BRUTTO едут в тур по городам Беларуси! Музыканты выступят 10 февраля в Барановичах и 11 февраля в Бресте: в рамках тура группа представит свою новую программу «Double Hot».


Первый концерт группы в Гомеле собрал поклонников со всей страны: 5000 зрителей приехали, чтобы увидеть первое выступление музыкантов на родной земле. До последнего белорусы не верили, что Сергей Михалок и Ко появятся на сцене, однако состоявшийся концерт доказал обратное: BRUTTO устроили мощное трехчасовое шоу, продемонстрировав отличную форму и новое звучание своих бронебойных хитов.

В программу «Double Hot» вошли лучшие треки BRUTTO из альбомов «Родны край» и «Underdog», а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет. Группа прокатилась с «Double Hot» по городам Украины, Америки и Европы, и, конечно, громко презентовала программу в Гомеле. Уже на родине к BRUTTO присоединилась знаменитая духовая секция «Ляписов» и, безусловно, звучание группы стало еще громче, сочнее и интереснее.

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В сентябре проекту BRUTTO исполнилось 2 года. С первых дней музыканты громко и уверенно заявили о себе и не обманули ожиданий фанатов по всему миру. За эти 2 года BRUTTO выпустили 2 студийных альбома — «Underdog» и «Родны край», сняли 17 клипов, представили 2 lyric-video, проехали 2 больших тура по Украине в поддержку альбомов «Underdog» и «Родны край», каждый из которых прошел с аншлагом в 30 городах. За это время BRUTTO были хедлайнерами всех крупнейших фестивалей Украины (Z-Games, Фестиваль ZАХІД, Файне Місто, Бандерштат, Схід-Рок, Respublica, PORTO FRANKO GOGOL FEST, Atlas Weekend и др.) и участниками фестивалей в Литве, Польше, Латвии, Молдове и Великобритании.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

10 февраля — Барановичи. Ледовый дворец. 19.00

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол — 40 рублей.

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11 февраля — Брест. Ледовый дворец. 19.00

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол — 40 рублей.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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BRUTTO едут в тур по городам Беларуси. Музыканты выступят 10 февраля в Барановичах и 11 февраля в Бресте: в рамках тура группа представит свою новую программу "Double Hot".

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