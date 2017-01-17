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Осужденные во время Евро-2016 во Франции российские футбольные фанаты вернулись на родину

18.01.2017 19:57 — Разное | Tut.by  
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Российские футбольные болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за участие в беспорядках в Марселе, прилетели в Москву. Об этом сообщает телеканал «360».


Фото: 360tv.ru

Условия содержания во французской тюрьме фанаты оценили на 2−3 по десятибалльной шкале. Также они рассказали, что отношения с сокамерниками были хорошими.

Несколько десятков российских фанатов были задержаны 14 июня во время чемпионата Европы — 2016 по футболу. Это было связано с уличными беспорядками, развернувшимися за три дня до этого в Марселе в преддверии и во время матча сборных России и Англии (1:1), проводившегося в этом городе.

В итоге суд Марселя за организацию беспорядков приговорил Горбачева к 18 месяцам тюрьмы, Ерунов получил два года заключения. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции. Вместе с ними к одному году тюрьмы был приговорен еще один российский болельщик — Николай Морозов. Из страны он был выдворен в конце декабря 2016-го.

ЧЕ-2016 проходил с 10 июня по 10 июля в десяти городах Франции.

 
 
Ссылка на источник 60
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Российские футбольные болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за участие в беспорядках в Марселе, прилетели в Москву.

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