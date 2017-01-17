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Осужденные во время Евро-2016 во Франции российские футбольные фанаты вернулись на родину
Российские футбольные болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев,
Условия содержания во французской тюрьме фанаты оценили на 2−3 по десятибалльной шкале. Также они рассказали, что отношения с сокамерниками были хорошими.
Несколько десятков российских фанатов были задержаны 14 июня во время чемпионата Европы — 2016 по футболу. Это было связано с
В итоге суд Марселя за организацию беспорядков приговорил Горбачева к 18 месяцам тюрьмы, Ерунов получил два года заключения. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции. Вместе с ними к одному году тюрьмы был приговорен еще один российский болельщик — Николай Морозов. Из страны он был выдворен в конце декабря 2016-го.
ЧЕ-2016 проходил с 10 июня по 10 июля в десяти городах Франции.
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Российские футбольные болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за участие в беспорядках в Марселе, прилетели в Москву.
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