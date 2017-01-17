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В Бресте таксист-бесправник врезался в учебный Daewoo

18.01.2017 20:39 — Разное | Tut.by  
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Утром 18 января в Бресте произошло ДТП: на улице Гродненской таксист, лишенный прав, на Toyota Prius врезался в учебный Daewoo. Никто не пострадал, лишь машины получили механические повреждения.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

28-летний брестчанин ехал на Toyota по улице Гродненской в направлении улицы Гвоздецкого. По предварительной информации, таксист неправильно выбрал дистанцию до учебного Daewoo, который ехал впереди и остановился пропустить пешехода.

Как было установлено, водитель такси управлял автомобилем, будучи лишенным права управления. Права у него забрал следователь в ходе расследования дела о ДТП с участием пешехода в 2016 году. Как утверждает молодой человек, он не знал, что был лишен права управления.

 — В отношении молодого человека составлено 2 протокола, сам нарушитель был немедленно отстранен от управления автомобилем, а иномарка доставлена на штрафстоянку, — добавили в ГАИ региона.

 
Теги: Брест
 
 
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Нарушитель сказал, что не знал, что был лишен права управления.

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