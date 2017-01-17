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"Манчестер Сити" предложил рекордную сумму за переход Лионеля Месси

18.01.2017 21:33 — Разное | Tut.by  
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«Манчестер Сити» сделал новое предложение «Барселоне» по переходу форварда Лионеля Месси. «Горожане» предложили каталонцам 114 млн евро.


Фото: Reuters

Главы обоих клубов обсудили возможный трансфер в конце декабря, сообщает Sun. В случае, если «Барселона» примет предложение «Манчестер Сити», трансфер Месси станет самым дорогим в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», который приобрел Поля Погба у «Ювентуса» за 105 млн евро летом 2016 года.

«Барселона» пока не назвала сумму, за которую готова отпустить Месси. В контракте аргентинца указана сумма отступных 250 млн евро, однако пока никто из потенциальных покупателей не предложил эти деньги.

На Месси, помимо «Сити», претендуют «Челси» и несколько китайских клубов. Одна из команд китайского чемпионата предложила аргентинцу контракт на несколько лет с общим окладом в 500 млн евро, однако Месси пока это предложение не принял.

Месси все еще не продлил контракт с «Барселоной». Переговоры идут уже несколько месяцев, однако стороны не нашли компромиссного варианта. Нынешнее соглашение истекает в 2018 году и Месси хотел бы улучшить условия контракта, однако «Барселона"не может предложить ему существенное увеличение зарплаты, так как в этом случае клуб не сможет выполнять условия финансового fair play. По условиям нынешнего контракта с учетом бонусов аргентинец получает в год 50 млн евро и уступает в зарплате лидеру «Реала» Криштиану Роналду.

Месси начал свою карьеру в «Барселоне» в 2003 году. С тех пор он семь раз продлевал контракт с клубом.

 
 
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Главы обоих клубов обсудили возможный трансфер в конце декабря. В случае, если "Барселона" примет предложение, трансфер Месси станет самым дорогим в истории...

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