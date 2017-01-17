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"Манчестер Сити" предложил рекордную сумму за переход Лионеля Месси
«Манчестер Сити» сделал новое предложение «Барселоне» по переходу форварда Лионеля Месси. «Горожане» предложили каталонцам 114 млн евро.
Главы обоих клубов обсудили возможный трансфер в конце декабря, сообщает
«Барселона» пока не назвала сумму, за которую готова отпустить Месси. В контракте аргентинца указана сумма отступных 250 млн евро, однако пока никто из потенциальных покупателей не предложил эти деньги.
На Месси, помимо «Сити», претендуют «Челси» и несколько китайских клубов. Одна из команд китайского чемпионата предложила аргентинцу контракт на несколько лет с общим окладом в 500 млн евро, однако Месси пока это предложение не принял.
Месси все еще не продлил контракт с «Барселоной». Переговоры идут уже несколько месяцев, однако стороны не нашли компромиссного варианта. Нынешнее соглашение истекает в 2018 году и Месси хотел бы улучшить условия контракта, однако «Барселона"не может предложить ему существенное увеличение зарплаты, так как в этом случае клуб не сможет выполнять условия финансового fair play. По условиям нынешнего контракта с учетом бонусов аргентинец получает в год 50 млн евро и уступает в зарплате лидеру «Реала» Криштиану Роналду.
Месси начал свою карьеру в «Барселоне» в 2003 году. С тех пор он семь раз продлевал контракт с клубом.
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Главы обоих клубов обсудили возможный трансфер в конце декабря. В случае, если "Барселона" примет предложение, трансфер Месси станет самым дорогим в истории...
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