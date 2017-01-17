Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли венгерский «Керменд» в предпоследнем матче второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа и сохраняют шансы на выход в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: bc-tsmoki.by

Сегодня на арене минского «Фалькон-клуба» чемпионы Беларуси то выходили вперед, то проигрывали гостям. Лишь в заключительной четверти подопечные Игоря Грищука сумели оторваться и довели встречу до победы со счетом 91:84 (20:20, 24:23, 23:21, 24:20).

Самым результативным в составе минчан стал Неманья Милошевич, набравший 19 очков, всего на 3 балла меньше у Александра Семенюка.

Позже в группе «N» состоится еще один поединок 5-го тура — французский «Нантер» примет на своей площадке баскетболистов израильского клуба «Бней Герцлия».

Положение команд в этом квартете сейчас таково: «Керменд» — 8 очков (5 матчей), «Нантер» — 7 (4), «Цмокi-Мiнск» — 7 (5), «Бней Герцлия» — 5 (4).

В заключительный игровой день 25 января минские «Цмокi» примут на своей арене «Нантер», а «Керменд» сыграет у себя дома с «Бней Герцлией». В плей-офф Кубка ФИБА-Европа выйдут победители 6 групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.