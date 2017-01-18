По окончании тренировки в среду старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода делает короткое превью этапа.



Фото: Андрей Аносов

— Это третий этап подряд после Нового года. Он проходит в горах, а это всегда сложнее, чем соревноваться на равнине. Но команда готова. Все мотивированы, здоровы, Надежда Скардино почти восстановилась после простуды.

Накануне индивидуальной гонки, с которой стартует программа в Антхольце, Федор Анатольевич вспоминает об успехе Дарьи Юркевич в Эстерсунде.

— Индивидуалка — основная дистанция Дарьи. Но она не чувствует из-за этого дополнительного психологического давления, а, наоборот, ощущает уверенность. Даша обязательно будет бежать индивидуальную гонку и на чемпионате мира.

Старший тренер сказал пару слов и о темпах возвращения на топ-уровень Дарьи Домрачевой.



Фото: Андрей Аносов

— Даша побежит в индивидуальной гонке в Антхольце, хотя это, конечно, будет непростое испытание для организма в ее ситуации и особенно в горах. Дарья никогда не выходит на старт «просто так», она всегда старается выступить как можно лучше. После индивидуальной гонки мы будем принимать решение относительно ее дальнейшего графика выступлений.

Напомним, что женская индивидуальная гонка стартует в четверг в 16.45. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки, а утром читайте репортаж о том, как Антхольц готовится к шестому этапу Кубка мира.