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В этом году белорусы будут возмещать уже 75% затрат на ЖКУ, а в следующем - 100%

19.01.2017 06:08 — Разное | Tut.by  
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Коммунальные службы ищут пути снижения затрат на жилищно-коммунальные услуги, но тарифы неминуемо вырастут. Уже в этом году белорусы будут возмещать 75% затрат, а в следующем — 100%. Такая информация прозвучала в вечернем эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ.

«Жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене. В этом году население будет возмещать уже три четверти затрат, а в следующем — 100%. Рост тарифов не ударит по социально незащищенным слоям населения — им помогут жилищными субсидиями», — сообщили в эфире.

Также было отмечено, что платить меньше будут и те, кто установит счетчики на батареи и откажется от мусоропровода. Коммунальные службы также ищут пути снижения затрат.

Сейчас белорусы возмещают более 60% затрат на ЖКУ. Вице-премьер Анатолий Калинин в конце прошлого года также отметил, что роста тарифов ЖКУ не предвидится.

«Я не могу прогнозировать на весь год, но хочу сказать, что планируется и поставлена задача главой государства, сегодня мы имеем в нашем перспективном плане только 5 долларов повышения [в январе 2017 года — прим.TUT.BY]. Все остальное — только за счет снижения затрат», — пояснил Анатолий Калинин.

Напомним, рост тарифов на ЖКХ — одно из условий выдачи кредита от МВФ. В ноябре 2016 года Александр Лукашенко в очередной раз выразил свое несогласие с позицией МВФ, который требует от Беларуси повысить цены на коммунальные услуги.

«МВФ требует: сегодня 75%, завтра 100% население должно платить за ЖКХ, тогда дадим 3 миллиарда кредит. Я говорю: „Хорошо, сегодня 100% сделаем, завтра будут дикие неплатежи“. Здесь надо идти очень аккуратно. И мы договорились — каждый год добавляем по 5 долларов. Если вдруг произойдет обвал, инфляция, мы все посчитаем и президент указом утвердит», — заявил он.

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Также было отмечено, что платить меньше будут и те, кто установит счетчики на батареи и откажется от мусоропровода. Коммунальные службы также ищут пути снижения...

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