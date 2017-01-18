Итальянская Антерсельва, которую местные жители привыкли называть на немецкий манер — Антхольц, погружается в атмосферу масштабной биатлонной тусовки перед стартом этапа Кубка мира.





Болельщики-энтузиасты, согреваясь глинтвейном, подтягиваются на тренировки. Работники точек общепита готовят запасы для аншлага в дни гонок, сервисмены усердно тестируют лыжи, а тренеры, осторожничая, рассказывают, чего ожидать от контрольного этапа перед стартом чемпионата мира.

Ночная температура в Антхольце на этой неделе опускается до минус 20 градусов, поэтому воздух утром бодряще-морозный. В окружении острых пиков Альп первыми на тренировку выкатывают миниатюрные девушки. Биатлонистки укутаны в платки, бафы и теплые шапки. Дарья Домрачева даже в такую погоду находит применение элементам из своей коллекции одежды и любезно дарит ее подругам по команде.













На пару со спортсменками в поте лица трудятся белорусские сервисмены. Шеф сервис-бригады Даниэль Мюллер впускает на пару минут в вакс-кабину, где плотным рядом выставлены лыжи. Только для Дарьи Домрачевой брутальный немец тестирует около 50 пар, хотя оптимальной цифрой считается 20−30.

− Дарья — суперзвезда. Так же готовятся и лидеры других команд, например, Кайса Макарайнен и Габриэла Коукалова. Раньше я работал только с Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, а затем меня пригласили стать шефом сервисменов всей сборной. Оптимальный вариант, если вся команда готовится по одной и той же системе. Когда я работал с немецкой сборной, Кати Вильхельм и Рикко Гросс сотрудничали с личными сервисменами. Это доставляло некоторые неудобства, а сейчас все под моим контролем.





В соседней вакс-кабине работает группа белорусских сервисменов. Они рассказывают, что приступают к обязанностям с девяти утра и заняты делом минимум до шести вечера. Специалисты успевают пробежать за день 30−35 километров. А если на один соревновательный день выпадает два старта, то этот километраж можно умножать на два.





− Сложнее всего подбирать лыжи в морозную погоду. В Антхольце очень холодные ночи, из-за этого часто плохое скольжение. Приходится подолгу тестировать лыжные пары и подбирать одну оптимальную для разных участков трассы. За каждым сервисером закреплено по два-три спортсмена — в таких мини-группах и работаем.

У подножья трибун собираются болельщики: преимущественно немецкоговорящие фанаты лет 45−55. Несмотря на то что Антхольц — итальянская территория, 97 процентов населения говорит именно на немецком. Поэтому, пытаясь выразить любовь к биатлону, фаны выбирают интернациональные термины — «Бьорндален зе бест», «гоу, Кайса, гоу», «Домрачева топ».









− Мы сами из Дортмунда, но уже одиннадцатый год подряд приезжаем на итальянский этап Кубка мира. Здесь фантастическая природа и самая лучшая атмосфера. За кого болеем?..

После этого вопроса компания делится на небольшие фан-группы. Немецкие болельщики заводят бурное обсуждение, сопровождая это чоканьем стаканов с глинтвейном.

− Мой фаворит — Бьорндален. Годы идут, а он все так же хорош. А подруга болеет за Мартена Фуркада и Михаэля Реша. Мы поддерживаем всех сильнейших, потому что они этого достойны. Вообще, не делим спортсменов по странам. Например, Домрачева и Бьорндален теперь одна семья, прекрасный тандем сформировался, скажу я вам, − улыбаются немцы.





Говорят, и за русских спортсменов болеют. Правда, не так сильно, как до допинговых скандалов:

− Нашей любимой биатлонисткой долгое время была Екатерина Юрьева. И потом мы узнали, что она не была чистой и честной спортсменкой. Для болельщиков это ужасное разочарование!

По соседству с трибунами расставлены палатки с общепитом, где можно купить кусок пиццы за 4 евро, греческую мясную стряпню за 6 или пользующийся особой популярностью в морозную погоду глинтвейн за 3.





− В размеренном режиме готовимся к старту этапа. Знаете, этот стадион оживает всего на одни выходные в году. Зато в эти дни здесь творится что-то неописуемое. Фанаты успевают опрокинуть по пять-шесть кружек глинтвейна за гонку. Около наших палаток в дни стартов не протолкнуться: работаем в 40 рук — повара, продавцы, официанты. Но все равно с трудом успеваем обслуживать бесконечные очереди, − рассказывает один из поваров.

По окончании тренировки старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода делает короткое превью этапа.





− Это третий этап в новом году. Он проходит в горах, а это всегда сложнее, чем соревноваться на равнине. Но команда готова: все мотивированы, здоровы, Надежда Скардино почти восстановилась после простуды.

Накануне индивидуальной гонки, с которой стартует программа в Антхольце, Федор Анатольевич вспоминает об успехе Дарьи Юркевич в Эстерсунде.

− Индивидуалка — основная дистанция Дарьи. Но она не чувствует из-за этого дополнительного психологического давления, а, наоборот, ощущает уверенность. Даша обязательно будет бежать индивидуальную гонку и на чемпионате мира.

Старший тренер сказал пару слов и о темпах возвращения на топ-уровень Дарьи Домрачевой.





− Даша побежит в индивидуальной гонке в Антхольце, хотя это, конечно, будет непростое испытание для организма в ее ситуации и особенно в горах. Дарья никогда не выходит на старт «просто так», она всегда старается выступить как можно лучше. После индивидуальной гонки мы будем принимать решение относительно ее дальнейшего графика выступлений.

Вслед за женской тренировкой приходит черед мужчин. К этому времени погода проясняется, солнце не скупится на лучи для мекки биатлона.













Собранно и по-скандинавски уверенно наматывает круги Эмиль Хегле Свендсен, четко обрабатывает на рубеже Евгений Гараничев, сконцентрированным, но с улыбкой на лице покидает тренировку Сергей Бочарников. Антхольц готов к самому главному уик-энду в году, веселье только начинается.